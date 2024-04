Além do copo Stanley: modelo com canudo e garrafa também viram 'febre'

A Stanley se tornou famosa principalmente por conta de suas canecas e copos que deixam as bebidas geladas por mais tempo. Mas aqui no Guia de Compras UOL já mostramos que o hype da marca também alcança quem busca potes térmicos para deixar a comida quente por mais tempo. Desta vez, iremos detalhar outra categoria que tem "bombado" nas redes sociais entre fãs da marca: os copos com canudo e garrafas térmicas.

Além de preservar a temperatura por horas, esses produtos têm visual colorido e tamanho robusto, com capacidade de 473 ml a 1,18 litro. Só para você ter uma ideia do sucesso desses itens, há modelos com mais de 500 compras só no mês passado (Copo Quencher 2.0 Rose Quartz) na Amazon, parceira do UOL. Os copos e garrafas que levam os nomes de Switchback, Flip Straw, Quick Flip e Quencher 2.0 têm em comum:

Dupla camada de aço inoxidável.

Isolamento a vácuo.

Vêm com tampa, que varia conforme o modelo.

De outro modo, alguns deles acompanham canudo e alça, para transportar o produto mais facilmente. Confira abaixo as características dos copos e garrafas térmicas da Stanley mais queridinhos entre compradores. E atenção: alguns deles estão disponíveis na modalidade de compra internacional.

Capacidade de 473 ml.

Tem botão de acionamento de fluxo, que permite abrir, beber e fechar com uma só mão.

Ideal para se hidratar enquanto pratica atividades físicas.

Mantém bebidas frias por até nove horas, sem gelo, e até 36 horas, com gelo.

Nota média dos consumidores na Amazon de 5 (cor Azalea) e 4,8 (Branca).

O que diz quem comprou?

Garrafa impecável. Não vaza ao virar, ótima para carregar na bolsa e levar na academia. O botão atrás libera o fluxo de líquido na medida certa. Estava na dúvida antes de comprar, mas zero arrependimentos depois de usar.

Maria Fernanda Von Atzingen

Capacidade de 591 ml.

É feita com aço 33% mais leve.

Tem um design clássico e discreto.

Nota média dos consumidores na Amazon de 4,7.

O que diz quem comprou?

Excelente aquisição. A garrafa térmica tem um design muito bonito. Estou usando para manter água gelada e estou muito satisfeito.

Marco Túlio Oliveira Cardoso

Capacidade de 651 ml.

Possui tampa com bico rígido e canudo flexível.

Também apresenta uma alça, para facilitar o transporte.

Promete até 16 horas de bebida gelada, sem gelo, e 45 horas, com gelo.

Nota média 4,8 na Amazon.

O que diz quem comprou?

A garrafa é robusta, bonita, e mantém a água gelada por pelo menos oito horas, mesmo abrindo para tomar a água. Acredito que,se permanecer fechada, ela deve manter a temperatura fresca por mais tempo.

Cleiton Manga Mafra

Ponto de atenção



Quanto a manter a temperatura, a nota é 10. O fundo da garrafa é metálico, sem o revestimento. Ajuda a não descascar. Porém, facilmente é amassado. Precisa ter cuidado, pois, mesmo vazia, é pesada. Precisa ter cuidado com o fechamento e vedação. E, principalmente, com o canudo, que cai com facilidade ao encher a garrafa.

Maria Roza Rodrigues da Costa

Capacidade de 710 ml.

Tampa com trava anti-vazamento.

Vem com alça para carregar na sua caminhada.

Mantém bebida gelada por até 12 horas, sem gelo, ou até 40 horas, com gelo.

Nota média de 4,8 na Amazon.

O que diz quem comprou?

Produto com ótimo acabamento, realmente cumpre o que promete no quesito de conservação térmica (só preciso colocar gelo uma vez ao dia e, às vezes, dura até no dia seguinte, mesmo enchendo a garrafa várias vezes ao dia). Prática e bonita. Uma ótima aquisição.

Eduardo H Corso Borgio

Ponto de atenção



A garrafa é excelente, cumpre o que promete em relação a manutenção da temperatura, mas a garrafa é extremamente frágil. Amassa com facilidade, arranha facilmente e a tampa quebrou no primeiro tombo. O pior é que até agora não consegui comprar a tampa de reposição. No site da Stanley, o produto está sempre indisponível. Quando li sobre a garantia vitalícia, imaginei que estava comprando um produto extremamente resistente.

Carlos Barros

Está disponível em dois tamanhos: 887 ml e 1,18 litro.

Vem com canudo removível e alça para transporte.

Tampa em três posições para evitar o respingo d'água.

Tem notas médias de 4,8 (Rose), 4,5 (Tigerlily). 4,4 (Pool) e 4,7 (Citron) na Amazon.

O que diz quem comprou?

Minha garrafa é maravilhosa. Mantém a água gelada por muito tempo. Agora estou bebendo muita mais água.

Edilene

Ponto de atenção

O copo cumpre com o que propõe sobre manter gelado. O design é lindo, e a alça mais o canudo ajudam muito a beber água enquanto faz outras coisas. No entanto, é extremamente não prática para carregar. Tem uma opção de 'vedar' (tirar o canudo e girar a tampinha) mas ela vaza muito. Então, é impossível carregar o copo dentro de bolsa. O tempo todo tem que ser carregando na mão (a não ser que ela esteja completamente vazia). Isso é muito ruim para o dia a dia. Se é um copo que vai ficar parado em algum lugar, ok. Mas se você pretende carregar ele pro trabalho, faculdade, ou outros, não recomendo.

Luana Paris

Testamos a caneca térmica Stanley: funciona mesmo?

O Guia de Compras UOL já testou a capacidade de preservação térmica de um dos produtos da Stanley, a caneca térmica de cerveja, e comparou com a perfomance da caneca da marca Termopro.



A Stanley apresentou um melhor resultado e conseguiu manter a temperatura das bebidas por mais tempo. Por outro lado, o produto custa bem mais caro do que a Termopro. Assim, caso preservar a termperatura da bebida por mais tempo seja sua prioridade, a Stanley seria mais indicada. Mas, se não precisa de tanto tempo de conservação térmica, a Termopro pode ser uma boa escolha para economizar.

