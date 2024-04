Como identificar câncer de testículo, doença que matou Anderson do Molejo

O cantor do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, em decorrência de um câncer.

O músico, que havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e anunciado a melhora após três meses de tratamento, foi diagnosticado, em maio de 2023, com câncer nos testículos.

Nosso guerreiro lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fäs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos. Grupo Molejo no Instagram

O câncer de testículo foi responsável por mais de 3.700 mortes no Brasil entre 2012 e 2021, das quais 60% entre homens de 20 a 39 anos, de acordo com o Atlas de Mortalidade do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Câncer de testículo é de fácil identificação

Os órgãos reprodutores masculinos, conhecidos como testículos, encontram-se alojados na bolsa escrotal, desempenhando o papel fundamental na produção dos espermatozoides e da testosterona, o hormônio responsável pelos traços sexuais masculinos.

Embora represente apenas 1% dos casos de tumores que acometem os homens, a incidência de câncer testicular tem crescido nos últimos anos.

Ao contrário de outros tipos de câncer, especialmente os urológicos, que tendem a ocorrer em homens mais velhos e estão relacionados ao envelhecimento, o câncer testicular é uma condição que afeta predominantemente os homens jovens.

O câncer testicular é facilmente identificável por meio do autoexame, realizado pelo toque nos testículos, que são órgãos externos. Quando diagnosticado em estágio inicial, dentro do próprio testículo e sem metástase, possui índices de cura que variam entre 90% e 95%. Portanto, destaca-se a importância do autoexame.

Desde a adolescência, é recomendado que os jovens verifiquem seus testículos, comparando um lado com o outro e observando possíveis discrepâncias, especialmente a presença de nódulos endurecidos, variação de tamanho, desconforto abdominal, na virilha ou na região escrotal.

A partir dessa fase da vida, é aconselhável instruir os jovens sobre a importância da sensibilidade testicular, pois o conhecimento adequado facilita a detecção de qualquer alteração, seja em relação ao volume, posição ou desconforto não habitual.

É igualmente importante estar atento a mudanças na consistência, pois os testículos podem apresentar endurecimento, nódulos ou protuberâncias na superfície, que são sinais de alerta nas fases iniciais do câncer testicular.

O que é câncer inguinal?

O câncer na região inguinal não se refere a um tipo específico de neoplasia, mas abrange diversos quadros cancerígenos que acometem essa área da virilha.

O sintoma principal é a presença de protuberâncias na região. Além disso, é relatado pelo oncologista que outro sintoma comum desse tipo de câncer é o inchaço assimétrico, afetando apenas uma das pernas.

Isso não quer dizer, contudo, que um caroço na virilha sempre vai estar relacionado a um câncer. Pelo contrário, é mais frequente que esses caroços estejam ligados a inflamações nas regiões próximas. Para saber ao certo, porém, é importante buscar um médico. Carlos Dzik, oncologista do Hospital Nove de Julho e líder em oncologia do aparelho urológico da Dasa, em São Paulo

Com informações de textos publicados em 08/09/2011, 03/04/2024 e 26/04/2024.