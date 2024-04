Air fryer sem sujeira: cesto de R$ 20 evita que a gordura grude no aparelho

A praticidade na hora de preparar alimentos que uma air fryer proporciona é ótima, mas nem sempre a limpeza é fácil. Nesse contexto, um cesto de silicone pode ajudar. Ele impede que a gordura dos alimentos se acumule na base da fritadeira, facilitando a higienização.

Um modelo encontrado hoje (26) pelo Guia de Compras está com 9% de desconto, custando R$ 19,80 na Amazon, parceira do UOL. Confira a seguir outras características que contribuem para as mais de 2 mil vendas do modelo da marca Clink apenas no mês passado.

O que este cesto tem de bom?

Aguenta altas temperaturas (até 230 ºC) e pode ser usada tanto na air fryer quanto no forno;

Tem elevações no fundo para que o alimento não cozinhe na água ou na gordura que escorre;

Vai na lava-louças;

Possui alças laterais que facilitam o manuseio;

Livre de BPA, composto que pode ser prejudicial à saúde;

Mede 20,5 cm x 20,5 cm x 7 cm - vale checar se cabe na sua air fryer.

O que diz quem comprou o produto?

O produto tem nota média de 4,5 (do total de cinco). Veja alguns comentários de consumidores.

É bem grossa e resistente. Também é fácil de lavar. Super recomendo. M

Melhor e mais resistente do que eu esperava. Valeu cada centavo. Juliana Ráira da Conceição Santos

O produto é perfeito, até para lavar também é muito fácil. Podem comprar que iram gostar muito. Andréa

Amei essa forma de silicone; é perfeita. Material de ótima qualidade. Mara

Pontos de atenção

As principais reclamações dos consumidores são sobre a fragilidade do cesto e a dificuldade para lavá-lo à mão, por conta de suas elevações.

Produto de péssima qualidade! Muito frágil, espessura muito fina, material muito fraco! As bordas não são rígidas e ficam caindo para o centro da forma. Cliente Amazon

Muito ruim pra lavar. A gordura gruda nas fileiras e precisa de umas três esfregadas pra sair. Luiz Cesar

Não segura bem o alimento. É molengo demais, não tem sustenção. Edu Luz

