Whey, cuscuz e creatina: Irmã Marluce levanta 102 kg no crossfit

Em Jaboatão dos Guararapes (PE), a dona de casa Marluce dos Santos, 61, conhecida como Irmã Marluce, levanta 102 kg do chão, colocados em uma barra de ferro. O exercício, conhecido como levantamento terra ou deadlift, faz parte da sua rotina de treinos no crossfit, iniciada há dois anos.

Mas o amor por exercícios físicos começou há seis anos, quando ela viu sua saúde deteriorar por hábitos ruins e com a chegada da idade.

"Estava obesa, com quase 100 kg. Isso atrai muita enfermidade e veio o descontrole da pressão arterial. Na época, estava indo todo mês para UPA tomar medicação. Em um dos atendimentos, fui encaminhada para um cardiologista", conta.

No especialista, Marluce descobriu que estava pré-diabética e recebeu o ultimato para se cuidar. "Ele disse que eu teria que começar alguma atividade física, mudar a alimentação, senão a coisa ia piorar."

Academia não é só para "saradões"

Depois da consulta, Marluce começou a adotar uma nova rotina. "O médico recomendou alguns alimentos que eu não poderia comer mais e desde então deixei de lado. Comecei a fazer uma hora de caminhada por dia e mudar a alimentação, introduzindo legumes, frutas e tomando mais água. Antes, passava dias sem me hidratar com água", diz.

Com o tempo, sua filha, a professora Jesana dos Santos, 33, que vive com ela, passou a estimular o ingresso em uma academia da região.

Tinha receio de me sentir desconfortável, porque para mim era um ambiente para jovens e sarados, mas ela insistiu tanto que fui em uma aula experimental e me apaixonei. Marluce dos Santos

Mas foi quando a academia trocou de prédio, que o encontro entre Marluce e as pesadas anilhas que viralizaram em seu vídeo no Instagram aconteceu.

"Botaram crossfit também e eu me interessei só de ver os movimentos. Mas minha filha, que pagava a mensalidade da academia, não tinha como arcar com o preço dessa modalidade", lembra Marluce.

Felizmente, a colega de academia de Marluce, Asalias Santana, decidiu ajudar e arcar com a mensalidade do crossfit, complementando o valor pago por Jesana. "Eu via nos olhos dela a vontade que ela tinha de treinar, mas eu sabia que ela não tinha condições financeiras", conta Asalias.

Fama no crossfit e no Instagram

Asalias ajudou na mensalidade do crossfit por dois anos, para que Marluce treinasse. Foi nesse período que a força da Irmã atravessou as paredes da academia e ganhou as redes sociais. Um vídeo publicado em 16 de março no Instagram, que mostra a mulher de 1,50 m, usando saia e levantando 85 kg do chão, alcançou mais de 10 milhões de visualizações.

A vida pacata entre a igreja, cuidado com os netos e a casa continua, mas agora Marluce reúne mais de 210 mil seguidores e atrai novos alunos e curiosos para a academia onde treina.

Quando ela chegou, na época fazendo treinamento funcional, ainda era bem tímida e sem saber se ia dar certo. Chegou obesa e cheia de problemas de saúde, mas com o passar dos treinos, foi se superando. Ela sempre vinha para as aulas, difícil era faltar. Erika Amarante, proprietária da academia onde Marluce treina

"Este mês eu dei a mensalidade, sem ela pedir e sem nenhum tipo de parceria, pois o exemplo naturalmente aconteceu: as pessoas estão se sentindo muito motivadas depois do exemplo dela, tanto os alunos daqui, como também estamos sendo procurados por pessoas de fora que agora querem treinar aqui. Não existem empecilhos para cuidar da saúde com o exemplo dela", diz Erika.

Menos remédio e mais whey, cuscuz e creatina

Os exercícios têm rendido benefícios para saúde de toda a família. Marluce começou a sua jornada pela academia pesando quase 100 kg, de acordo com ela. Hoje, além de perder peso, conseguiu reduzir a quantidade de medicação tomada para controlar a pressão.

Agora estou com 72 kg, mas já cheguei aos 95 kg. Ainda tomo remédio para pressão, apenas dois, mas antes eram cinco comprimidos por dia. Marluce dos Santos

Sobre dieta, Marluce diz comer quase tudo, mas com o acompanhamento de uma nutricionista para controlar a quantidade.

Eu como arroz, feijão, cuscuz, tomo whey e creatina. Antes eu comia muita besteira, como refrigerantes e doces. Marluce dos Santos

"Para o idoso, podemos colocar a melhora na saúde física, interação social, contribuindo para o psicológico e combatendo/prevenindo a perda da massa muscular e osteoporose, incluindo principalmente os exercícios resistidos e de força", aponta Daniel Edde, ortopedista, médico do esporte e especialista em medicina da dor.

A rotina de treinos também inspirou o marido e o filho de Marluce a voltarem se exercitar. "Meu filho começou na academia e meu marido, que fazia quando era jovem, voltou", conta.

Próxima parada pode ser powerlifting

O sucesso chamou a atenção da marca Growth Suplementos, que enviou alguns de seus influenciadores e atletas para conhecer Marluce e a trouxe para São Paulo, para acompanharem seu treino —agora, a marca garante seu aporte de suplementos mensais.

"No dia que a conheci fiquei muito emocionado. Marcamos um treino em uma academia, uma das mais antigas para powerlifting [esporte de levantamento de peso], onde ela desenvolve o exercício levantamento terra", diz Julio Cesar Balestrin, educador físico, atleta de fisiculturismo, influenciador e treinador de atletas da Growth.

"No dia do treino em São Paulo, ela havia tentando fazer 95 kg no levantamento terra e não conseguiu. Mas depois, um atleta da Growth foi conhece-la e ela fez o exercício com mais de 100 kg e mandou o vídeo", diz Balestrin.

Agora já estou levantando 102 kg, mas faço uma repetição só. Agora, com 85 kg eu faço oito repetições. Marluce dos Santos

O educador físico enxerga nela um grande potencial para competição. "Ela tem a capacidade de competir no powerlifting, que são exercícios que ela é especialista. Para se ter uma ideia, o recorde do levantamento terra é de 155 kg na idade dela. Ela, sem saber, está fazendo com mais de 100 kg e nunca treinou para modalidade. Aí você entende o tamanho da capacidade dessa mulher", diz o educador físico.

"Ainda precisamos sentar e conversar, mas se for dentro das minhas possibilidades, eu topo competir, sim", diz Marluce.