Wegovy será vendido no Brasil a partir do 2º semestre, anuncia farmacêutica

Do VivaBem*, em São Paulo

O Wegovy será vendido no Brasil a partir do 2º semestre, anunciou nesta quinta-feira (25) a farmacêutica Novo Nordisk.

O remédio tem a semaglutida como princípio ativo, o mesmo do Ozempic, e é indicado para tratar a obesidade e o sobrepeso a partir dos 12 anos. Estudos indicaram que o medicamento promove redução de 16,1% do IMC (índice de massa corporal).

Segundo painel para consulta dos preços máximos de medicamentos comercializados no país, o kit de Wegovy pode ir de R$ 1.034,35 a R$ 2.634,03 —a depender da dose e quantidade de aplicações.

O que é o Wegovy?

É uma "injeção" em formato de caneta, disponível em cinco dosagens: 0,25 mg, 0,50 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg.

O uso é semanal, com indicação de escalonar a dose até atingir a máxima.

O Wegovy deve ser usado com orientação médica.

Como funciona?

O remédio tem como princípio ativo a semaglutida, substância que simula a ação do GLP-1, hormônio que inibe a fome e regula o nível de açúcar no sangue (glicemia).

Estudo com adolescentes

Quando foi aprovado pela Anvisa, em janeiro de 2023, foram considerados dados de um estudo que mostrou redução de 16,1% do IMC entre adolescentes que usaram o remédio. Aqueles que receberam o placebo apresentaram aumento de 0,6% no IMC.

O estudo, chamado Step Teens, acompanhou 201 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, que tinham obesidade, durante 68 semanas. Eles receberam a dosagem máxima da medicação (2,4 mg).

O protocolo combinou o remédio com mudanças na alimentação (redução calórica) e a prática de exercícios físicos.

Estudos do Wegovy com adultos indicaram perda de 15% do peso total em 17 meses —em outros remédios para tratar obesidade, como a sibutramina e a liraglutida, a redução na balança costuma ser de 6% a 10%.

Quais os efeitos colaterais do Wegovy?

Durante os ensaios clínicos, o medicamento apresentou eventos colaterais leves e transitórios, sendo os mais comuns problemas gastrointestinais: náuseas, diarreia, vômitos, constipação e dores abdominais.

A semaglutida não deve ser utilizada com outros produtos que contenham a mesma substância ou com a liraglutida, por exemplo, indicada para tratamento do diabetes tipo 2.

O tratamento com Wegovy deve ser descontinuado e reavaliado se, após 12 semanas, os adolescentes não tiverem uma redução de pelo menos 5% em seu IMC, com a dose de 2,4 mg ou com a dose máxima tolerada. Orientação da EMA (Agência Europeia de Medicamentos), ao aprovar o Wegovy para adolescentes

Qual a diferença entre Ozempic e Wegovy?

Wegovy e Ozempic fazem parte de um grupo de medicações consideradas revolucionárias.

Ambos os remédios à base de semaglutida são produzidos pela farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk.

No entanto, o Ozempic é indicado para o tratamento do diabetes tipo 2 e não tem aprovação pediátrica —pode ser usado apenas por pessoas com 18 anos ou mais. Ele está disponível em três doses: 0,25 mg, 0,50 mg e 1 mg.

O Wegovy é indicado especificamente para o tratamento de obesidade e sobrepeso. Ele tem doses maiores, que vão até 2,4 mg.

*Com informações de reportagem publicada em 26/09/23.