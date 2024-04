Rosto de Ozempic: por que uso estético 'envelhece' e murcha até o bumbum?

A hasthag "#ozempicface" ("rosto de Ozempic", na tradução livre) acumula dezenas de milhões de visualizações e postagens nas redes sociais no Brasil e no mundo. Ela se refere às pessoas cujo rosto ficou com aspecto envelhecido após uma perda de peso rápida usando Ozempic, remédio aprovado pela Anvisa para o tratamento do diabetes 2, mas que passou a ser injetado com ou sem receita médica por pessoas que querem emagrecer.

Há ainda famosos que são apontados como usuários do medicamento e que estariam demonstrando esse tipo de mudança, principalmente no rosto, como Robbie Williams, Scott Disick e Sharon Osbourne.

Essa mudança corporal se trata de um efeito comum que acontece no corpo de alguém que passou por uma perda de peso acelerada ou excessiva, com ou sem remédio, segundo especialistas.

O que está por trás do 'rosto de Ozempic'?

A gordura que fica abaixo da pele é a chamada gordura subcutânea. No rosto, ela está presente principalmente na região das bochechas, dando sustentação à pele. À medida que envelhecemos, a quantidade de gordura subcutânea diminui e, por isso, é natural que a pele fique com um aspecto mais "caído".

O que deixa o nosso rosto com aparência jovem é a "gordurinha" subcutânea que temos na bochecha. Se alguém perde peso de maneira excessiva ou muito rapidamente, também perde essa gordura, por isso o aspecto da pele pode ficar mais envelhecido. Por ter menos gordura subcutânea do que outras partes do corpo, o rosto fica desproporcionalmente mais magro nesses casos.

Rosto não é o único afetado: por que dedos afinam e bumbum fica flácido?

Nas redes sociais, pessoas que estão utilizando o Ozempic com fins estéticos e sem orientação médica também relataram que seus dedos ficaram mais finos e a pele do bumbum, mais flácida.

No caso dos dedos, a explicação é a mesma: com o emagrecimento excessivo, perde-se também a gordura subcutânea.

Já em relação ao bumbum, isso acontece porque muita gente está tomando o remédio com o objetivo de emagrecer, mas não está fazendo atividade física para ganho de massa muscular. O que preenche o bumbum é a gordura subcutânea e os músculos. Se o indivíduo usa o medicamento e não malha, acaba perdendo não só a gordura como também massa muscular.

Isso é perigoso, já que os músculos aceleram nosso metabolismo e nos permitem ter uma velhice saudável. Então, é importante que se perca a massa gorda (a gordura), que é inflamatória, mas conservando a massa magra (músculo).

Petry acrescenta que outras partes do corpo também podem sofrer mudanças semelhantes, como as coxas, que tendem a perder circunferência, e até os pés —com a perda de peso excessivo, o número de sapato da pessoa pode diminuir, devido à perda de gordura subcutânea na região.

A médica destaca que as mudanças corporais podem ficar ainda mais visíveis no caso de pessoas que já são magras e estão utilizando o medicamento para perder peso.

Acompanhamento médico é essencial para emagrecimento saudável

O acompanhamento médico é fundamental para um processo de emagrecimento seguro e efetivo. Em conjunto, profissionais como endocrinologista, nutrólogo e nutricionista podem construir um plano de emagrecimento adequado para as condições de saúde e objetivos do paciente, que pode ou não envolver o uso de remédios.

O uso indiscriminado do Ozempic levou à falta do medicamento em algumas farmácias no Brasil. Em junho deste ano, a farmacêutica responsável pelo remédio, a Novo Nordisk, alertou que o remédio deverá ter "disponibilidade intermitente" até o fim do ano, ou seja, poderá ficar em falta em muitas farmácias.

O Ozempic é considerado eficiente para quem tem diabetes, mas não é um produto estético para pode ser usado indiscriminadamente, sem orientação médica.

Desenvolvido para tratar o diabetes tipo 2, o Ozempic tem como princípio ativo a semaglutida, substância que simula a ação do GLP-1, hormônio que inibe a fome e regula o nível de açúcar no sangue (glicemia).

Outro remédio à base de semaglutida é o Wegovy. Os dois são fabricados pela Novo Nordisk. Mas, ao contrário do Ozempic, a indicação do Wegovy em bula é para obesidade, em uma dosagem diferente. Ele foi aprovado pela Anvisa, mas ainda não está disponível nas farmácias brasileiras.

Fonte: Tarissa Petry, endocrinologista

*Com informações de matéria publicada em 23/6/2023