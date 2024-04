Procuradoria da Guatemala faz batida em sede de ONG internacional por suposto abuso infantil

A Procuradoria da Guatemala realizou nesta quinta-feira (25) uma operação de busca e apreensão nos escritórios de uma ONG internacional de defesa da infância, como parte de uma investigação sobre supostos abusos contra menores, na qual também estão envolvidas autoridades americanas, anunciou o promotor Rafael Curruchiche.

Uma porta-voz da ONG Save the Children confirmou pouco depois à AFP que "funcionários do Ministério Público (MP) chegaram" a seus escritórios no sul da Cidade da Guatemala, mas preferiu não dar mais detalhes no momento.

A batida ocorre "como parte de uma investigação transnacional de grande importância, pois envolve ações que podem estar relacionadas a violações e abusos contra a infância guatemalteca", afirmou Curruchiche em um vídeo divulgado na conta do MP na rede social X.

O promotor disse que a operação ocorre após o recebimento de uma denúncia - cuja origem não revelou - e indicou que não foi solicitado o apoio da Promotoria do Texas.

Curruchiche, chefe da Promotoria Especial contra a Impunidade, explicou que foi realizada a "inspeção, registro e apreensão de evidências" de "uma das organizações não governamentais que foram mencionadas na denúncia", a qual não identificou.

Jornalistas da AFP nos arredores dos escritórios da Save the Childen observaram um funcionário com colete do MP e agentes de segurança em frente às instalações fechadas.

