Celular, relógio e mais: 13 presentes para mães que amam tecnologia

Quando o assunto é tecnologia, a sua mãe faz o estilo moderninha, que curte as facilidades que produtos inovadores oferecem? Então essa pode ser uma boa aposta para presenteá-la no Dia das Mães.

O Guia de Compras UOL selecionou uma lista de itens tecnológicos para ajudar na escolha de um mimo para essa data. A seleção tem produtos como celulares, notebooks e fones de ouvido entre os mais vendidos e bem avaliados da Amazon, parceira do UOL. Confira as sugestões e veja a que mais combina com essa pessoa tão especial.

Smartphones

Lançado no final de outubro do ano passado.

Em teste feito pelo editor-assistente do Guia de Compras UOL , Afonso Ferreira, o aparelho agradou principalmente pelo conjunto de câmeras traseira (50 MP +12 MP + 8 MP) e frontal (10 MP).

Tela de 6,4 polegadas, maior do que a do S23.

Lançado em setembro de 2022, é um modelo com valor mais acessível do que o mais recente da marca, iPhone 15.

Tem duas câmeras traseiras de 12 MP cada e câmera de selfie de 12 MP, além de gravação de vídeo em Modo Cinematográfico 4K e Modo Ação (para cenas em movimento).

Tela de 6,1 polegadas.

Notebooks

Processador Intel de 12ª geração.

Até 11 horas de duração da bateria e carga rápida.

Melhor aproveitamento da tela com molduras estreitas.

Tela 15,6 polegadas Full HD LED.

Display com bordas finas.

Processador Intel Core de 12ª geração.

Tablets

Promete uma bateria que dura mais de 24 horas.

Tela de 11 polegadas.

Capacidade de armazenamento da memória: 64 GB.

Tela de 11 polegadas.

Bateria de 8.000 mAh.

Armazenamento interno: 256 GB

Dispositivos Amazon

Tela de 6,8 polegadas

Temperatura de luz ajustável

Oferece bateria com duração de até 10 semanas.

Alto-falante com a assistente virtual Alexa.

Tem o melhor sistema de som lançado para o modelo.

Permite ouvir música, programar rotinas, controlar dispositivos de casa inteligentes, entre outras funções.

Smartwatches

Lançado em outubro do ano passado.

Pode ser usado com Android ou iPhone.

Em teste feito por Marcella Duarte, do Guia de Compras UOL, o produto chamou atenção pelo design, a tela Amoled, além da variedade de modos esportivos.

Lançado em 2022.

Só funciona com iPhone.

Interface intuitiva.

Tem funções de controle da saúde e acompanhamento de atividades físicas.

Lançado no ano passado.

Em teste feito por Rodrigo Lara, em colaboração para Tilt , o produto (versão 44 mm) foi fácil de usar e se destacou pelo visual versátil.

Funciona com Android -- mas, para usar todas os recursos, a experiência fica mais completa com celulares Samsung.

Tem tela super Amoled de 1,31 polegadas, funções esportivas, recursos de monitoramento da saúde, entre outras vantagens.

Fones de ouvido

Conexão sem fio (Bluetooth 5.0).

Autonomia da bateria de até quatro horas (com base de carregamento, até 12 horas).

Acompanha três pares de eartips (P, M e G).

Estojo de carregamento para até 18 horas de uso.

Conexão sem fio (Bluetooth 5,1).

Emparelhamento inteligente e automático.

