Nadal estreia com vitória arrasadora em seu último torneio de Madri

O tenista espanhol Rafael Nadal estreou com o pé direito nesta quinta-feira (25) no Masters 1000 de Madri ao vencer com facilidade o jovem americano Darwin Blanch por 6-1 e 6-0.

Em sua última participação no torneio da capital espanhola, que já venceu cinco vezes, Nadal impôs a sua maior experiência ao jovem adversário, de 16 anos, que treina na academia Juan Carlos Ferrero, a mesma de Carlos Alcaraz.

O veterano comemorou a vitória no saibro da 'Caja Mágica'. "Estou feliz. Me dá a oportunidade de jogar mais um dia em Madri, o que significa muito para mim", disse Nadal após a partida.

O espanhol não deu chances ao oponente, que disputava sua segunda partida no circuito ATP, e o eliminou em uma hora e quatro minutos.

Nadal começou bem o primeiro set, quebrando o saque do adversário no segundo game para fazer 2 a 0 e confirmar a vantagem de 3 a 0 com seu saque.

O veterano impôs sua experiência contra um jovem tenista que praticamente só teve a seu favor o saque poderoso para tentar se impor no quarto game.

O espanhol, que buscava movimentar o rival de um lado para o outro, quebrou novamente o saque de Blanch no sexto game para abrir 5 a 1 e fechar o set com seu saque.

No segundo set, o americano conseguiu salvar dois break points no primeiro game, mas no terceiro não teve o mesmo desempenho. Nadal voltou a ficar na frente e fez 2 a 0 com seu próprio saque.

No terceiro game, Nadal quebrou mais uma vez o serviço do rival após um ponto final disputado na rede entre os dois jogadores, que animou a torcida.

Blanch não conseguiu reagir e só pôde assistir Nadal acelerar para vencer os três games seguintes e fechar o set e a partida.

Nadal enfrentará na segunda rodada o australiano Alex de Minaur, seu carrasco na semana passada na segunda rodada do torneio de Barcelona.

"Na semana passada não deu, tenho certeza de que será muito difícil, mas terei a oportunidade de jogar novamente", disse Nadal.

"Depois estamos aqui quase como um presente, muito feliz por entrar na quadra mais uma vez, com a esperança de fazer o melhor possível e tentar ser competitivo", disse Nadal.

