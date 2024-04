Multiplan tem lucro líquido de R$ 267 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 28,9%, em comparação ao mesmo período de 2023

A Multiplan - dona de uma rede com 20 shopping centers - teve lucro líquido de R$ 267 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 28,9% ante o mesmo período do ano passado, conforme balanço publicado na quinta-feira, 25.

O crescimento do lucro da Multiplan está relacionado à ampliação das receitas de locação de espaços aos lojistas, estacionamento e venda de imóveis. Houve ainda crescimento da linha de "outras receitas", derivada de parcerias do aplicativo Multi.

Além disso, a empresa reportou melhora na linha contábil de depreciação dos ativos, queda nas despesas financeiras e diminuição da alíquota tributária.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 390 milhões, crescimento de 9,3% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda foi a 74,6%, baixa de 1,2 ponto porcentual.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 327,5 milhões, avanço de 25,5%, enquanto a margem FFO teve um aumento de 7,1 pontos porcentuais, para 62,5%.

A receita líquida totalizou R$ 523,6 milhões, alta de 11%. A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 1,3%, para R$ 374,5 milhões. A receita de estacionamentos aumentou 6,9%, chegando a R$ 68,2 milhões. Além disso, o faturamento com venda de imóveis subiu 114%, para R$ 22,2 milhões.

As despesas gerais e administrativas da Multiplan subiram 4,5%, para R$ 46,2 milhões. A companhia informou ainda que as despesas com remuneração baseadas em ações foram de R$ 9,9 milhões para R$ 18,1 milhões devido ao novo plano que entrou em vigor neste ano.