Itália e UE discutem acordo entre Lufthansa e ITA Airways

BRUXELAS, 25 ABR (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, e a vice-presidente do Poder Executivo da União Europeia, Margrethe Vestager, se reuniram nesta quinta-feira (25) em Bruxelas para discutir a fusão entre as companhias aéreas ITA Airways e Lufthansa.

No último dia 15 de abril as duas companhias apresentaram novas garantias à operação, com compromissos para minimizar efeitos à concorrência após a compra de 41% da companhia aérea italiana pelo grupo alemão.

A operação está sob análise da Comissão Europeia, que teria até 6 de junho para divulgar uma decisão final, mas é provável que haja um adiamento para a segunda metade do mês.

Os dois líderes discutiram questões como os slots, rotas a curta e longa distância e o risco de uma posição dominante da ITA no aeroporto de Milão-Linate.

Os slots aeroportuários são permissões para que a companhia aérea use toda a infraestrutura necessária para sua operação, entre pousos e decolagens, em grandes aeroportos, em horários de grande movimento.

Fontes do Ministério da Economia indicaram que as negociações estão em uma "rota positiva" e que a reunião foi "franca, cordial e construtiva".

O ministro teria destacado a importância da agilidade da decisão para garantir o futuro da empresa, de seus trabalhadores e dos viajantes.

As empresas devem apresentar novas medidas para tranquilizar temores de Bruxelas nos próximos dias. O prazo seria esta sexta (26), mas também deve haver um adiamento. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.