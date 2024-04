No parque, na esteira ou rua: 6 itens para dar um 'up' na sua corrida

A prática de esporte está em alta nas redes sociais e a corrida tem sido a opção favorita de quem deseja movimentar o corpo no próprio ritmo, principalmente se for ao ar livre. Esse tipo de exercício é ideal para melhorar o condicionamento físico, pode aliviar o estresse e ainda faz o cérebro liberar os famosos e desejados hormônios da felicidade, a endorfina e a dopamina.

Listamos abaixo alguns acessórios que podem tornar essa prática mais confortável no dia a dia e que são os queridinhos dos consumidores no parque, na pista ou na rua.

Apropriado para a equitação/ciclismo, atividades ao ar livre, montanhismo ou turismo.

Modelagem moderna, leve e confortável.

Lente UV com tratamento anti-risco.

Não é sensível ao calor.

Armação feita de acetato e lente de policarbonato.

Tamanho único, com ajuste na parte traseira.

Disponível em 3 cores.

Material: 100% Poliéster.

Promete conforto e boa durabilidade.

Fones de ouvido intra-auriculares com pontas de silicone macias que se adaptam ao formato do canal auditivo, oferecendo mais conforto e estabilidade, mesmo durante longos períodos de uso.

Produto à prova d'água.

Usa o chip Bluetooth 5.3, que pode ser emparelhado com a maioria dos celulares e computadores.

Possui uma tela LED digital, para que você possa ver a energia restante do estojo de carga a qualquer momento.

Bermuda funcional: possui 6 bolsos (4 laterais e 2 traseiros) com tamanho suficiente para comportar celulares de todos os tamanhos e garrafas de água

Também é justa o suficiente para carregar chaves sem balançar.

Indicado para corridas longas.

Compressão confortável, de acordo com o fabricante.

Tecido respirável com tecnologia de rápida secagem de suor.

Contém fator de proteção UV 50+ contra radiação ultravioleta.

Contém proteção UV50+.

Possui alta compressão e rápida absorção de suor.

Ideal para a prática de corrida e musculação.

Molde anatômico com cintura alta, bolsos nas duas laterais e costura reforçada.

Modelo unissex.

É feito com EVA macio e expandido, que proporciona mais conforto, flexibilidade e leveza à pisada.

Antiderrapante.

Possui material têxtil com acolchoamento reforçado.

