Testei 5 desodorantes diferentes: veja qual segura melhor o suor e o cheiro

Sempre gostei de atividade física, seja caminhada, andar de bicicleta ou fazer aula de pilates -- sempre procuro estar em movimento. Por costume e praticidade, por muitos anos usei desodorante antitranspirante de spray para proteção contra odores. Entretanto decidi buscar novas alternativas.



Por isso, durante um mês testei cinco desodorantes diferentes (spray, roll on, cristal, em barra e em creme) e cheguei a um veredito, que você confere a seguir.

Spray

na hora de passar, deu a sensação de hidratação e "geladinho". Já estou mais que acostumada com o desodorante em spray, por isso não me incomodou durante o teste. Cheiro: com cheiro suave, característico dos produtos da marca, o odor do desodorante se manteve por sete horas.

no dia do teste, que estava ligeiramente quente (em torno dos 30 graus), passei o desodorante depois do banho, às 8 horas, e fiquei em casa. Às 14h30, após pequenas atividades, como lavar louça e trabalhar no computador, precisei reaplicar o desodorante. No começo da noite, fiz pilates em uma sala com ar-condicionado. A roupa ficou úmida com a transpiração, mas o cheiro não ficou forte. Custo-benefício: apesar de não ser o mais barato, o desodorante tem um bom custo-benefício.

Roll on

passei o desodorante e só coloquei a blusa depois de 5 minutos para secar a região, mas ainda assim tinha a sensação de molhado. Cheiro: o cheiro surge logo após passar o desodorante. Ele se manteve bem durante todo o dia e é agradável, especialmente para mim, que sou sensível a odores.

com o último banho realizado na noite anterior, no dia do teste (temperatura por volta de 24 graus) apliquei o desodorante às 8h15 e trabalhei de casa. No final do dia, fiz uma aula teste de boxe por uma hora em um ambiente sem ar-condicionado, apenas com três ventiladores, e ainda caminhei por 20 minutos de volta para casa. O desodorante aguentou bem o dia todo e só notei que ele tinha vencido à noite, às 21h30. Custo-benefício: ele se enquadra entre os desodorantes mais baratos e com um dos menores tamanhos (50 g). No geral, tem um custo-benefício interessante.

Cristal

diferentemente dos outros desodorantes, esse foi o único que precisei molhar antes de aplicar na axila. A sensação foi boa, apesar dele estar um pouco molhado. Cheiro: completamente sem cheiro, o produto se manteve assim o dia todo mesmo após horas de prática de atividade física.

este foi o desodorante que mais me surpreendeu. Com o último banho tomado na noite anterior, às 8 horas do dia do teste passei o desodorante. Neste dia de 30 graus, peguei conduções até chegar no voluntariado, onde fiquei por 4 horas horas abaixando e levantando em uma atividade de limpeza. Mesmo com ar-condicionado, eu transpirei bastante. Voltei para casa às 16h30 e não tinha nenhum cheiro na axila. Não, não venceu o desodorante, mesmo com bastante calor e exercícios. Custo-benefício: ele é o desodorante mais caro da lista, mas atende bem quem busca um produto sustentável e que dure muito e para várias aplicações (tem 120 g).

Em barra

ao passar, o produto deixa uma sensação boa na axila. Na hora da aplicação senti uma hidratação instantânea. Além disso, a região da aplicação não ficou molhada ou melada, e a camiseta não ficou manchada. Cheiro: com um odor bem suave, durante o dia ainda consegui sentir o cheiro de lavanda na axila.

após tomar banho, apliquei o desodorante às 8 horas e sai de casa. Após pegar algumas conduções usando blusa de frio (a temperatura do dia estava na casa dos 20 graus) cheguei ao local do voluntariado. Neste dia trabalhei por mais de 4 horas em um ambiente sem ar-condicionado, transpirei bastante e senti calor, mesmo com a temperatura mais baixa. Ao chegar em casa, perto das 19h30, o desodorante ainda estava "funcionando": não senti nenhum cheiro desagradável antes de tomar banho novamente. Custo-benefício: como é necessário pouca quantidade a cada aplicação, o frasco deve durar bastante, mesmo com apenas 45 g.

Em creme

assim como o desodorante de roll on, depois de aplicado o Herbíssimo também acabou molhando um pouco a minha camiseta. Depois de secar, a sensação foi boa. Cheiro: com um cheiro suave, foi agradável sentir o produto na axila por muitas horas.

: passei esse desodorante por volta das 20 horas, após o banho. No dia seguinte, com a temperatura na casa dos 23 graus, ainda foi possível sentir o cheiro do produto, por isso não fiz a reaplicação. Depois da aula de pilates, entre 10 horas e 11 horas, com o ar-condicionado desligado, suei bastante e o desodorante venceu um pouco. Custo-benefício: com uma quantidade razoável de produto na embalagem (55 g), o preço é um dos que mais compensa.

Veredito

O produto que mais gostei durante o teste, e que vale o investimento é o desodorante da Alva. Por isso, se você também é uma pessoa sensível a cheiro e está procurando um produto que vai durar muito, e não liga de pagar um pouco mais caro, essa é a melhor opção. Já se você gosta de um desodorante com mais perfume, não liga dele melar um pouco a roupa e quer economizar, as indicações são das marcas Herbissímo e Nivea. O produto da Dove é indicado para quem quer ter mais praticidade, hidratar a axila e economizar também. O item da Secret é ótimo para quem quer passar um desodorante cheirosinho e que ainda hidrata a axila.

