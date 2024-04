'Macio e cheiroso': reconstrutor capilar sucesso em vendas está por R$ 109

Com componentes como arginina, proteína do trigo e queratina em sua fórmula, que ajudam a reparar os fios, o reconstrutor capilar Uso Obrigatório, da marca Truss, virou "queridinho" na internet, especialmente entre pessoas que têm cabelos ressecados por tintura e sofrem para controlar o frizz.

Na Amazon, parceira do UOL, o sucesso é tanto que o produto registrou mais de 2 mil compras só no mês passado. Outra boa notícia é que, no momento, ele está com desconto de 21% e sai por menos de R$ 110. A seguir, conheça mais características e opiniões de consumidores.

O que esse reconstrutor capilar tem de especial?

Feito com arginina, cisteína, creatina, proteína do trigo e queratina, entre outros componentes, promove uma reparação profunda da fibra capilar, de acordo com o fabricante;

Também atua no controle do frizz, proteção térmica, redução da quebra capilar, nutrição e brilho;

Não contém amônia, que pode causar danos no cabelo e na pele;

Com aroma de baunilha.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 14,5 mil avaliações de consumidores na Amazon e nota média de 4,8 (de um total de 5). Confira alguns comentários de quem comprou e usou.

Passei no banho e, de cara, não botei muita fé. Deixei o tempo de pausa de cinco minutos e, quando fui lavar o cabelo, veio a surpresa: meu cabelo derreteu de tão macio e tratado! Tenho progressiva e resquícios de luzes nas pontas e esse Uso Obrigatório deixou meu cabelo nitidamente tratado, forte e com um brilho espelhado. Junia M.

Não fico sem esse produto. Ele deixa o cabelo super macio, cheiroso e hidratado. Se usado antes do condicionador, ele desmaia o cabelo. É o meu preferido. Comprem sem medo! Danilla

Meu cabelo é muito fino e quebradiço. Depois que comecei a usar esse produto, ficou macio, fácil de pentear e muito flexível nas pontas. Cresceu muito. O cheiro é delicioso. Flavia B.

Muito satisfeita com o produto! Ele realmente ajuda muito na recuperação pós mechas. Simone Maxwell

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre o poder de ação e o cheiro do produto, mas também há consumidores insatisfeitos com sua textura.

Essa foi a primeira vez que comprei o produto e não fiquei satisfeita porque ele não cumpre o que promete. Não forneceu reparação e nem alinhamento ao meu cabelo. Pelo contrário, o cabelo ficou com muito frizz. Além disso, o cheiro é ruim e a textura é rala. Lui

O cheiro incomoda um pouco nos primeiros dias de uso. Silvia Santos

Infelizmente foi só decepção com esse produto. Usei durante a lavagem do cabelo e não fez diferença nenhuma. Para ser bem sincera, senti meu cabelo com aspecto duro. Bruna Brito

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).