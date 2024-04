Tribunal retoma processo de trabalhadora do Whole Foods sobre uso de máscara do "Black Lives Matter"

Por Jonathan Stempel e Daniel Wiessner

(Reuters) - Um tribunal de apelações dos EUA ressuscitou um processo que acusa o Whole Foods de demitir ilegalmente uma trabalhadora que se recusou a retirar sua máscara facial do movimento "Black Lives Matter" e reclamou de racismo da rede de supermercado de alimentos naturais, orgânicos ou sem conservantes.

Em uma decisão por 3 x 0 divulgada nesta quarta-feira, o Tribunal de Apelações Federal do 1º Circuito disse que a demissão de Savannah Kinzer, uma crítica declarada que trabalhou em uma loja de Cambridge, Massachusetts, "possivelmente se desviou" do processo disciplinar do Whole Foods.

O painel de Boston também manteve o arquivamento de duas queixas similares de outros dois funcionários, Haley Evans e Christopher Michno, por não encontrar provas de que a maneira como o Whole Foods os tratou foi incomum. O Whole Foods é da Amazon.com.

Nem o Whole Foods e nem seus advogados responderam aos pedidos de comentários em um primeiro momento. Um advogado dos réus não respondeu a pedidos similares de imediato.

O processo é um entre muitos que surgiram dos protestos após o assassinato de George Floyd por policial de Minneapolis em maio de 2020.

Kinzer disse que foi demitida em retaliação por "conduta protegida", incluindo protestar no lado de fora da loja, rejeitar pedidos para parar de usar a máscara, falar com a imprensa e apresentar uma queixa à Comissão de Oportunidades Igualitárias de Emprego.

(Reportagem de Jonathan Stempel em New York e Daniel Wiessner em Albany, Nova York)