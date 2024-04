Presidente da Emae pode ser o novo diretor-geral do ONS, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Letícia Fucuchima

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente da recém-privatizada Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), Marcio Rea, pode ser o novo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

Um convite a Rea foi feito pelo Ministério de Minas e Energia, que tem a prerrogativa de indicar o diretor-geral do ONS.

Normalmente, segundo as fontes que falaram na condição de anonimato, a indicação do governo é acolhida pela assembleia do órgão do setor elétrico.

Rea, graduado em administração de empresas com MBA em Gestão Empresarial pela FGV, é presidente da paulista Emae desde 2020. Já atuou como diretor administrativo da Cesp, entre outros cargos.

A reunião do conselho e a assembleia do ONS, que podem confirmar Rea como novo diretor-geral do órgão, estão programadas para quinta-feira.

O mandato do atual diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, indicado pelo governo Jair Bolsonaro, termina no próximo mês de maio, assim como o de outros dois diretores do órgão.

Ciocchi assumiu o posto em maio de 2020 e teve um teste importante na crise hídrica de 2021, quando a severa escassez de chuvas ameaçou o suprimento de energia elétrica e forçou o operador e governo a montarem estratégias para evitar blecautes nos horários de pico de carga.

Ele mantinha a expectativa, segundo fontes, de ser reconduzido ao cargo.

Junto de Ciocchi, assumiram mandatos para o período 2020-2024 Alexandre Zucarato, diretor de Planejamento, e Marcelo Prais, diretor de TI, Relacionamento com Agentes e Assuntos Regulatórios.

Ambos podem ser reconduzidos aos cargos na assembleia desta semana. O conselho de administração do ONS, formado por agentes do setor elétrico, é o órgão responsável por indicar os nomes dos novos diretores.

A aprovação ou veto acontece na assembleia geral do ONS.

Procurado, o Ministério de Minas e Energia afirmou que não tinha informações sobre o assunto, mas que a escolha seria feita em breve.

O ONS informou que até agora não foi notificado sobre nenhuma indicação para o cargo. A Emae disse que não se pronuncia sobre o assunto.