Massa de ar quente e seco: como manter bem-estar em época de baixa umidade

Uma massa de ar quente e seco vai aumentar as temperaturas entre as regiões Centro-Oeste e Sul do país, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). São esperados dias secos, sem chuva e de céu aberto entre esta quarta-feira (24) e sábado (27).

O clima seco deve se manter ao longo da primeira semana de maio. Nesse período, é comum o aumento de doenças respiratórias por causa da diminuição da umidade do ar. O ressecamento das vias aéreas pode comprometer a produção de muco, facilitando a entrada de vírus e bactérias e o contágio de doenças.

A baixa umidade do ar também afeta diretamente nossa hidratação, o que dificulta todo o funcionamento do organismo, uma vez que a água é fundamental para as células.

A seguir, confira dicas para manter o bem-estar no tempo seco dos próximos dias:

Mantenha a hidratação

Para evitar a desidratação, tome bastante líquido, principalmente água. Ao sair de casa, leve sempre uma garrafinha de água, evitando ficar longos períodos sem hidratação.

Na hora das refeições, escolha alimentos ricos em água. Melão, melancia, laranja, abobrinha, entre outros, são bons exemplos. Outro cuidado importante é evitar alimentos muito salgados ou condimentados, que podem causar retenção de líquidos e aumento da pressão arterial.

Umidifique o ambiente

Espalhe panos (toalhas) úmidos ou mesmo baldes com água pelos ambientes da casa, especialmente nos quartos, durante a noite. Uma alternativa, mais eficiente, é utilizar um umidificador de ar. É importante lembrar que o ambiente não deve ficar úmido demais, pois favorece o crescimento de fungos, bactérias e ácaros.

Outra dica é limpar com regularidade os ventiladores e filtros de ar condicionado.

Combata o ressecamento das vias aéreas

Lave as narinas com soro fisiológico, pois ele ajuda a diminuir o desconforto no nariz. Manter a mucosa nasal hidratada evita sangramento nasal e também impede que ela fique mais vulnerável a inflamações.

O uso de nebulizadores ou inaladores, apenas com soro fisiológico, também é eficiente para a umidificação das vias aéreas.

Não faça atividades físicas nos horários mais secos

Evite realizar atividade física entre 10h e 16h, quando geralmente a umidade do ar está mais baixa, especialmente se for ao ar livre, em centros urbanos, onde a concentração de poluentes no ar é naturalmente maior.

Prefira o início da manhã ou fim da tarde. Mas lembre-se que mesmo em ambientes fechados, dentro de casa ou da academia, o ar também estará seco.

Hidrate a pele

Use produtos específicos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos uma vez ao dia. Para evitar o ressecamento, banhos com água muito quente não são recomendados.

Mantenha a casa limpa

Para minimizar o risco de problemas respiratórios, é fundamental eliminar poeira, ácaros, pelos de animais e outros agentes causadores de alergias respiratórias. Uma casa limpa é sinônimo de casa saudável, mesmo para quem não é alérgico.

Ventile o ambiente e evite produtos de limpeza com odor forte (que são fatores irritantes para a mucosa respiratória). Quando for limpar a casa, utilize pano úmido para que a poeira fique no pano e não no ar.

Troque roupas de cama e toalhas de banho com maior frequência, pois os ácaros se alimentam de restos de pele e cabelos humanos.

Cuidado com as roupas

Evite roupas e cobertores de lã ou com pelos. Se for usar agasalhos, prefira malha, moletom, náilon ou couro.

Evite locais fechados

Em dias de baixa umidade, quando as vias áreas estão ressecadas, o risco de infecções disseminadas em ambientes fechados aumenta. Neste caso, procure adotar as mesmas medidas de controle ambiental usadas em sua casa, como abertura de janelas para melhor circulação do ar.

