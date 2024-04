Investimento em publicidade digital alcança R$ 35 bi em 2023, diz estudo

O investimento em publicidade digital alcançou a marca de R$ 35 bilhões em 2023, segundo o estudo Digital AdSpend, produzido pelo IAB Brasil e pela Kantar Ibope Media. O valor representa um crescimento de 8% quando comparado a 2022.

O que aconteceu

Segundo o estudo Digital AdSpend, os investimentos em publicidade digital no Brasil alcançaram a marca de R$ 35 bilhões em 2023.

No ano passado, de acordo com o levantamento, o investimento em publicidade digital cresceu 8% em relação a 2022. No ano passado, o número total havia sido de R$ 32,4 bilhões.

O relatório, produzido pelo IAB Brasil e pela Kantar Ibope Media, leva em consideração a verba investida em 1.600 sites e portais, no Google, mídias sociais e meios como mídia exterior digital.

O crescimento acumulado do setor desde 2020 é de 47,6%. Neste período, o valor investido subiu de R$ 23,7 bilhões para R$ 35 bilhões.

Os números desta pesquisa mostram um mercado consolidado. Não haverá retrocesso nas tecnologias. As curvas de adoção já não demonstram picos de euforia, mas um crescimento estruturado e consciente.

Cristiane Camargo, CEO do IAB Brasil

Como esses anúncios estão sendo exibidos?

Segundo o monitoramento, a maior parte dos anúncios aparece em dispositivos móveis. 74% são direcionados a esses aparelhos, como os smartphones, enquanto 26% são visualizados em desktops.

O estudo ainda aponta que 52% dos investimentos estão em redes sociais. 29% vão para ferramentas de buscas e 19% são feitos em publishers e verticais de informação.

Os setores líderes no investimento em mídia digital (comércio, serviços, mídia, financeiro e eletro) concentraram 58% dos investimentos realizados no ano passado.

Em alguns segmentos, a maior parte dos investimentos em mídia está concentrada nos meios digitais.

Em vestuário, por exemplo, 73% da verba publicitária se concentra na web, volume seguido de perto por eletro e informática (71% do total) e agropecuária (56%).