É hora de levar sua franquia para o exterior? Dicas de quem já conseguiu

Quando a empresária Luzia Costa resolveu expandir a franquia Sóbrancelhas para o exterior, ela identificou uma carência dos seus produtos e serviços em países como Argentina, Bolívia, Paraguai e Portugal. "Na Argentina, especificamente, vimos que as mulheres não faziam as sobrancelhas e havia pouca opção de serviços desse tipo. Hoje as argentinas amam esse cuidado e são fiéis à marca", diz a empreendedora.

Atualmente, a rede tem 36 franquias ativas e pretende fechar 77 novos contratos no Brasil, Estados Unidos, Argentina, Portugal e tem planos de expansão para o Chile ainda este ano. O faturamento foi de R$ 60 milhões em 2023.

É hora de começar a expansão internacional?

Mais do que entender sua franquia, o empreendedor deve ter uma boa estrutura por aqui. A demanda crescente por seus produtos ou serviços em mercados estrangeiros, acompanhada de um desempenho sólido e estável no mercado local, também é um indicativo para a internacionalização de uma marca, segundo João Brito, diretor de clientes & mercado do Grupo Bittencourt.

E isso deve vir acompanhado de estruturação de capacidade operacional e logística para atender a demanda adicional, incluindo ter disponibilidade para o investimento inicial e sustentação das operações no novo mercado.

João Brito, diretor de clientes & mercado do Grupo Bittencourt

Outro sinal, é a saturação e dependência do mercado local. "Muitas vezes, a empresa entende que já ocupou espaço suficiente e que pode crescer expandindo para novos países ao mesmo tempo que dilui os riscos por estar presente apenas em um único mercado", diz Brito.

Marcus Rizzo, diretor da Rizzo Franchise, cita três aspectos que considera relevantes:

A partir de seu quinto ano de operação com no mínimo 200 franquias instaladas, com pelo menos dois anos de funcionamento

Quando o franqueador entender que franquia não é distribuir ou vender produtos para seus franqueados. Esse suporte e abastecimento deve ser feito por fornecedores licenciados pela rede franqueada

Quando a rede tiver um sistema de negócios e conhecimento que garanta a sobrevivência mínima de um franqueado por um longo período.

Como escolher o país para expandir?

A questão aqui não é o mercado, mas quão longe você está preparado para ir, pontua Rizzo. "Minha recomendação é: vá para onde 'seu olho alcance'."

Para Brito, um bom planejamento e pesquisas profundas são bons pontos de partida. "As pesquisas devem contemplar uma análise da demanda de mercado para os produtos ou serviços da empresa, considerando as preferências e necessidades dos consumidores locais - incluindo análise da cultura e barreiras linguísticas -, assim como as tendências que possam afetar a aceitação da marca", comenta Brito.

O empreendedor também deve analisar o ambiente econômico do país de destino. Deve verificar se é estável e com potencial de crescimento e quais são os riscos políticos e legais, que podem significar barreiras comerciais, incluindo leis de franquia, de propriedade intelectual e de privacidade de dados.

Ter um bom parceiro local também é crucial. Ele pode ajudar a entender o cenário de mercado e a identificar concorrentes. Esse parceiro também pode ser o canal para apoiar na captação de recursos, talentos e fornecedores confiáveis. Esse franqueador local também deve estar bem capitalizado, ou seja, ter dinheiro para suportar as adversidades iniciais, diz Rizzo.

Há oportunidades em todos os setores dos quatro cantos do mundo, de acordo com Rizzo. "Os australianos, por exemplo, acreditam que as Havaianas e o Açaí e, agora o Pão de Queijo são produtos locais. Agora começam a explorar estabelecimentos bem montados que vendem estes produtos."

Como fazer a expansão internacional da franquia?

Rizzo, que também é autor do livro "Expansão Internacional: Voando Alto com Segurança", dá dicas de alguns passos importantes para uma expansão internacional de franquia:

É importante abrir uma unidade piloto para testar o mercado, além de abrir unidades próprias antes de abrir franquias. Com isso, deve criar um bom relacionamento com fornecedores chave para o negócio.

Ter um time de gerentes fortes, com experiência em implantações internacionais e que entendam as diferenças e barreiras entre os países também é essencial. Isso também inclui a legislação internacional.

O empreendedor deve proteger sua marca em cada país onde a expansão está sendo planejada. Também deve ter uma operação e gerenciamento do negócio já comprovados. Isso também vai servir para fazer um bom programa de treinamento para o franqueado local

Deve estabelecer um suporte de serviços que apoiem o franqueado local na implantação, expansão e monitoramento do negócio no país.

Deve adequar sua arquitetura, padrões e produtos a realidade e costumes do local, além de entender profundamente a concorrência.

Confira franquias que já foram para fora

Sóbrancelhas

Unidade no Brasil:

Investimento inicial (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): R$ 258 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Lucro médio mensal: média de 25% a 35% do faturamento bruto

Prazo de retorno do investimento: 18 meses

Unidade na Europa

Investimento inicial (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): 45 mil euros

Faturamento médio mensal: 10 mil euros

Lucro médio mensal: 30 a 35%

Prazo de retorno do investimento: 12 meses

Unidade na Argentina

Investimento: US$ 30 mil

Lucro: US$ 1.700

Retorno: 18 meses

Faturamento: US$ 5.000

Minds Idiomas

Unidade no Brasil

Investimento inicial (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): R$ 248 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Lucro médio mensal: de 25 a 30%

Prazo de retorno do investimento: 24 meses

Tem unidades em Portugal. Porém, a empresa não enviou os dados para abrir uma franquia no exterior.

Calçados Bibi

Tem operações no Peru, Equador, Chile e Guatemala. São 21 unidades internacionais.

Unidade no Brasil

Investimento inicial (incluindo estoque, taxa de franquia e custo de instalação): a partir de R$ 490 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a R$ 160 mil

Lucro médio mensal: ?de 12% a 15%

Prazo de retorno do investimento: ?24 a 36 meses

Unidade no exterior

Investimento inicial estimado (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): U$D 120 mil / Taxa de licencia: U$D 10 mil

Faturamento médio mensal: US$ 17 mil a US$ 35 mil

Lucro médio mensal: entre 12% e 15%

Prazo de retorno do investimento: 36 meses

Casa do Construtor

Tem operação no Paraguai e no Uruguai. Até o fim do ano, a rede quer abrir mais 20 em países como a Argentina, México e Colômbia.

Unidade no Brasil

Investimento inicial (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): R$ 499 mil

Faturamento médio mensal: R$ 115 mil

Lucro médio mensal: de 30 a 40%

Prazo de retorno do investimento: 36 a 42 meses

Unidades no exterior

Investimento inicial (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): em torno de U$ 130 mil

Faturamento médio mensal: entre US$ 6 mil e US$ 7 mil durante os meses iniciais (até o ponto de equilíbrio)

Lucro médio mensal: entre 15% e 20% a partir do segundo ano de operação, dependendo da capacidade de reinvestimento do franqueado em novos equipamentos.

A partir do terceiro ano, já com um mix de máquinas praticamente completo, em torno de US$ 200 mil, é possível atingir faturamento médio que varia entre 7% e 10% do valor investido em máquinas, atingindo um faturamento aproximado entre US$ 14 mil e US$ 20 mil, apresentando uma lucratividade mensal girando em torno de 35% a 40%.

Prazo de retorno do investimento: entre 30 e 36 meses

Grupo Rão

Tem sete unidades em Portugal

Unidade no Brasil:

Investimento inicial (incluindo capital de giro, taxa de franquia e custo de instalação): a partir de R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: R$ 180 mil

Lucro médio mensal: 14%

Prazo de retorno do investimento: 18 meses

Unidade no exterior