Ferrari revela uniformes azuis que serão usados no GP de Miami

SÃO PAULO, 24 ABR (ANSA) - Após revelar que disputará o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 com um novo visual, a Ferrari divulgou os uniformes azuis que serão usados pelos pilotos Carlos Sainz e Charles Leclerc durante o fim de semana nos Estados Unidos.

Sem a presença do tradicional vermelho, as vestimentas especiais da escuderia italiana para a prova, entre elas camisetas, bonés, camisas e jaquetas, são completamente azuis. A coloração também vai ser adicionada no SF-24.

O time de Maranello usará em Miami dois tons diferentes de azul, mas que são considerados históricos para a equipe: Azzurro La Plata e Azzurro Dino.

As roupas apresentadas pela Ferrari foram confeccionadas com o Azzurro La Plata, que é mais claro em relação ao Dino e era a cor oficial da escuderia em corridas na Argentina, mas que também marcou presença nos GPs dos EUA e do México em 1964.

Em um breve vídeo divulgado em suas redes sociais, Leclerc e Sainz se encontraram com Flavio Manzoni, diretor de design da Ferrari, e quem revelou as novas roupas que os dois usarão na próxima etapa.

"Enzo Ferrari era apaixonado pelo Azzurro La Plata, já que ele achava que era uma cor muito relaxante", comentou o italiano.

Embora fosse "relaxante" na opinião do fundador da Ferrari, o tom azulado era agressivo dentro das pistas, pois John Surtees e Lorenzo Baldini conquistaram dois títulos mundiais de F1 utilizando a coloração.

Ainda não há muitas informações sobre como o monoposto da Ferrari ficará depois de sua repaginação, mas o novo design do SF-24 será revelado ao público em 6 de maio. (ANSA).

