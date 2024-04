Tem mãe esportista? Veja 13 dicas de presente para turbinar o treino dela

Se sua mãe faz o tipo esportista, neste Dia das Mães, que tal escolher um presente que a ajude a curtir ainda mais os momentos de atividade física?

O Guia de Compras UOL garimpou produtos bem avaliados por consumidores na Amazon, parceira do UOL, e montou a lista a seguir para ajudar você a dar um "up" no treino da sua atleta preferida. Confira:

Sem fio;

À prova de suor;

Carregamento rápido;

Funciona por smart touch: basta tocar nos fones para executar os comandos;

Conta com cancelamento de ruído ativo.

Mais de 50 modos esportivos;

Corpo fino, com 9,99 milímetros, para proporcionar mais conforto;

Bateria com duração de 14 dias;

Tela de 1,47 polegadas.

Possuem costura plana, que não marca a pele;

Têm forro frontal de poliamida na mesma cor;

Com reforço de borracha no acabamento de pernas, alças e decote.

Feita de poliéster;

Capacidade de 30 litros;

Ideal para quem pratica natação.

Inclui óculos e touca de natação;

Óculos com tratamento antiembaçante e proteção UV;

Touca feita em molde 3D, ideal para cabelos volumosos.

Feito de poliéster, elastano e acrílico, materiais que proporcionam conforto;

Não desbota nem forma bolinhas, de acordo com o fabricante;

Com elástico na cintura;

Indicado para corrida, academia, pilates, ioga, dança e uso diário.

Indicado para treino e caminhada;

Solado com tecnologia exclusiva de amortecimento;

Disponível nas cores azul, cinza, preto e rosa (preço varia de acordo com a cor).

Sem costuras;

Pode ser lavada na máquina;

Disponível nas cores preto, azul, vermelho escuro, grafite, marsala, tijolo, verde, marrom, verde oliva e vinho (preço varia de acordo com a cor).

Feito de neoprene;

Emborrachado;

Disponível nas cores preta, oncinha, rosa claro, vinho, rosa pink e vermelho (preço varia de acordo com a cor).

Feito de microfibra;

Com elástico de 25 milímetros;

Tem bojo removível;

Disponível nas cores pink, lavanda e preto (preço varia de acordo com a cor).

Feita de inox;

Conta com tampa higiênica;

Isolante térmico, que garante até 18 horas de bebida gelada e até 20 horas de bebida quente, de acordo com o fabricante;

Capacidade de 750 mililitros;

Disponível nas cores amarelo, lilás, preto, verde e vermelho.

Feito de PVC ecológico, é durável e confortável e oferece aderência para práticas básicas e moderadas, segundo fabricante;

Com pouco mais de 1 quilo, é fácil de transportar;

Pode ser usado em espaços internos e ao ar livre;

Único no Brasil com certificado por não possuir metais pesados;

Dimensões: 183 centímetros de comprimento x 60 centímetros de largura.

Feita de poliéster;

Com tecnologia Dri-FIT, que mantém o corpo confortável e seco;

Vai na máquina de lavar roupa;

Disponível nas cores cinza escuro, mesclado, branco, marinho, marrom, royal, verde, verde atômico e vermelho (preço varia de acordo com a cor).

