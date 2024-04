Câmera foi escondida em banheiro: 'Filmou mulheres, e minha filha só chora'

O pai da adolescente que encontrou uma câmera escondida no banheiro de casa, em Anápolis (GO), disse que a filha está com medo e precisa de ajuda psicológica. "Ela só chora, está desolada", falou o homem, que preferiu não se identificar.

'Filmou as mulheres da casa'

Uma câmera fazia transmissões ao vivo das imagens captadas no banheiro da casa e também armazenava os arquivos, segundo a Polícia Técnico-Científica. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis. O suspeito de instalar o equipamento, Francismar Fernandes da Silva, 36, é o dono do imóvel que havia sido alugado para a família. Ele foi preso na última sexta-feira (19).

A família se mudou para o imóvel alugado em fevereiro. Após 15 dias, a adolescente, de 16 anos, encontrou a câmera. "Ela gritava bastante, dizendo que tinha uma câmera escondida no banheiro. Pedi para me mandar uma foto e constatei que se tratava de uma câmera realmente. [Ele] filmou todas as mulheres da casa tomando banho e até uma criança de oito anos, que também ficou com trauma", disse o pai.

Além da adolescente, moravam na casa a mãe dela, uma tia e o irmão de oito anos. Os pais são divorciados. "Eles se mudaram para ficar mais perto do trabalho da minha ex-esposa e da escola da minha filha. Parecia tudo normal, mas depois tudo se encaixou quando descobrimos a câmera."

O pai da jovem afirma que o proprietário do imóvel teve atitudes estranhas logo no início. Segundo ele, o dono do imóvel foi até a casa no segundo dia de mudança, com a justificativa de desinstalar um equipamento usado para fazer imagens de monitoramento de câmeras de segurança.

Acreditamos porque havia realmente uma câmera de segurança na garagem. Mas, por que tirar as câmeras de segurança? No mesmo dia, ele pediu para usar o banheiro. Minha filha disse que ele poderia utilizar a suíte, mas ele insistiu para entrar no banheiro social e ficou lá uns dez minutos. Tenho certeza que foi nesse dia que Francismar instalou a câmera.

A câmera estava escondida na tomada do banheiro. O equipamento foi descoberto em um momento em que a jovem estava sozinha em casa porque não pôde ir à aula. Ela ouviu cachorros latindo em direção ao banheiro da casa: era Francismar quem estava no local, sem que a família soubesse, segundo o pai.

Minha filha estava sozinha em casa porque havia passado mal e não foi para a escola. Francismar, que já devia acompanhar a rotina da casa, foi até lá. Não sei o motivo, talvez a câmera estivesse dando problema. Foi quando minha filha o flagrou [no banheiro] e ele saiu correndo.

A jovem percebeu que a tomada não estava na posição correta e levou um susto ao encontrar o equipamento. Em seguida, a adolescente ligou para o pai, que correu até a casa da família.

Avisei que deveríamos chamar a polícia, mas elas [mãe e filha] ficaram com medo. A mãe dela ainda falou com a esposa de Francismar, que negou tudo. Disse que o marido nunca seria capaz, mas ele foi.

O pai da jovem disse que a filha agora está com medo de sair de casa e voltar para a escola. A família —que já se mudou de casa— busca ajuda psicológica para a adolescente e o irmão.

Minha filha só chora, está desolada, com medo da exposição e de o Francismar ser liberado e fazer alguma coisa contra ela e a família. Eu, como pai, estou indignado com toda essa situação. Ele acompanhava 24 horas minha filha, imagina o que poderia fazer no futuro? Só quero Justiça, que ele apodreça na cadeia, e minha filha volte a sorrir e não tenha mais medo.

Investigação

Francismar Fernandes da Silva é suspeito de instalar câmera para filmar hóspedes em casa que alugava Imagem: Divulgação: PCGO

O suspeito também é dono de uma empresa de energia solar, com acesso ao interior de várias residências, o que leva a Polícia Civil a acreditar na existência de mais vítimas, disse a delegada Aline Lopes, responsável pelas investigações.

Ele poderá responder pelo crime de registrar cenas de nudez de criança e adolescente, além da invasão da casa. Além do mandado de prisão, também cumprimos um mandado de busca e apreensão na casa dele. Apreendemos vários celulares e computadores que serão periciados e ele pode responder por mais crimes.

Aline Lopes, delegada

O UOL tenta localizar a defesa de Francismar. O espaço segue aberto. À Folha, a defesa do suspeito disse que ainda não obteve acesso aos autos do processo que resultou em sua prisão preventiva.