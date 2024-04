Vermelho, caipira, light ou orgânico: existe diferença entre tipos de ovos?

Rico em proteínas e vitaminas, o ovo é um alimento muito nutritivo que garante saciedade, ajuda na formação dos músculos, protege os olhos e ainda favorece o funcionamento cerebral. Mas, existe uma quantidade ou tipo ideal para consumir?

Muitos especialistas dizem que uma unidade por dia não faz mal à saúde, exceto para quem possui colesterol alto. Neste caso, é aconselhável conversar com o médico.

Cor do ovo influencia nutrientes?

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cor da casca do ovo não tem relação com as características do alimento.

O vermelho não leva vantagem sobre o branco no quesito concentração de nutrientes.

Essa diferença de cor está relacionada exclusivamente à raça da galinha.

Ou seja, as galinhas que têm penas brancas botam ovos brancos e as que têm penas vermelhas ou castanhas botam ovos vermelhos.

O mesmo vale para a coloração da gema, que pode ficar mais intensa por causa da presença de itens com esse tom na alimentação do animal —e isso não tem influência sobre os benefícios que ela oferece.

O que os orgânicos têm de diferente?

Os ovos que recebem essa certificação quando as galinhas recebem alimentação 100% orgânica, ou seja, sem agrotóxicos ou fertilizantes químicos, e quando não há uso de antibióticos, remédios ou ração para favorecer o crescimento do animal. Mas isso não significa que eles sejam mais nutritivos.

Um estudo publicado no periódico científico Nutrition mostrou que as galinhas que são criadas soltas tomam mais sol e por isso os ovos delas são mais ricos em vitaminas D. Nesse casso, os ovos são conhecidos como caipiras. Estes costumam ser mais caros.

O ideal é optar por produtos de empresas que se preocupem com o bem-estar das aves, o que costuma estar especificado na embalagem.

Ômega 3, Selênio e lights

Nos supermercados, é possível encontrar versões com ômega 3, também chamados de PUFA, que ajudam a controlar os níveis do colesterol ruim, o LDL, protegendo o coração. Há também os com selênio, que fortalecem o sistema nervoso, vitamina E, que atua contra os radicais livres e DHA e colina, que favorece o desenvolvimento cerebral.

Há ainda os ovos light, com quantidades reduzidas de colesterol, característica obtida por meio de mudanças na alimentação das aves.

Todos esses produtos têm preços mais elevados e seus benefícios ainda não são uma unanimidade entre os especialistas. Por isso, ninguém deve se sentir culpado de comprar os ovos normais.

Armazenamento em casa

Os ovos não devem ser guardados na porta da geladeira, pois, com o abre e fecha do eletrodoméstico, há muita variação de temperatura. Também é importante não lavar o alimento antes de guardá-lo, pois isso pode remover a cutícula protetora dos poros da casca, facilitando a entrada de micro-organismos. Opte por lavar, apenas antes de consumir.

Fontes: José Evandro de Moraes, zootecnista e pesquisador e Carolina Yamin Abdelnur, nutricionista.