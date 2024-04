Reduz prisão de ventre e reforça imunidade: os benefícios do sapoti à saúde

O sapoti é uma fruta originária da América Central e é mais conhecida nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. O alimento tem um formato arredondado, polpa suculenta e sabor doce.

Quanto aos benefícios nutricionais, destaca-se por ter fibras, vitaminas A e C, cálcio, ferro e potássio. Pode ser consumido in natura ou ser ingrediente de sobremesas e sucos.

A seguir, veja detalhes das vantagens do consumo do sapoti.

Benefícios do sapoti

1. Diminui a prisão de ventre

O consumo de sapoti pode aliviar a prisão de ventre por conter fibras, que aumentam a quantidade de fezes e melhoram o movimento do intestino. Por ter bastante água, ajuda também a manter as fezes macias e facilita a passagem pelo trato digestivo.

2. Reforça a imunidade

O consumo de sapoti contribui para reforçar a imunidade devido ao seu teor de vitamina C, que é um antioxidante importante para a função imunológica.

3. Fonte de antioxidante

Além da vitamina C, o sapoti contém carotenoides e flavonoides, antioxidantes que ajudam no combate dos radicais livres e protegem as células contra os danos do estresse oxidativo.

Esse estresse pode levar a diversos problemas, entre eles piorar o processo do envelhecimento do corpo, aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de complicações em diabéticos, alterar o sistema imunológico, interferir no desenvolvimento da artrite e de doenças neurodegenerativas, impactar no surgimento de câncer, e outros problemas. Por isso investir em alimentos antioxidantes é tão importante.

4. Faz bem para o coração

O sapoti contém nutrientes que são considerados benéficos para a saúde do coração. Além dos antioxidantes, contém potássio, que diminui o risco de hipertensão, e fibras, que controlam os níveis de colesterol no sangue. Tanto a hipertensão quanto o alto colesterol são fatores de risco para os problemas cardiovasculares.

5. Contribui com a saúde ocular

O sapoti tem vitamina A, um nutriente importante para a saúde dos olhos, uma vez que protege a córnea e a retina de doenças como a cegueira noturna.

Além disso, contém luteína e zeaxantina, carotenoides que protegem os olhos de danos causados pela luz azul. Por isso, evita que as células da retina sejam danificadas e diminui o risco de degeneração macular relacionada à idade.

Por fim, a vitamina C, presente na fruta, é um antioxidante que protege os olhos dos danos causados pelos radicais livres e contribui com a formação do colágeno —proteína que mantém a estrutura do olho.

6. Ajuda na hidratação

O sapoti ajuda na hidratação por ter um alto teor de água. Por isso, o consumo regular mantém o corpo hidratado, com temperatura adequada e boa absorção de nutrientes. Mas, vale lembrar, é fundamental beber bastante água durante o dia.

7. Contribui com o controle de peso

O sapoti é uma fruta que pode ter papel no controlar o peso, uma vez que é rico em fibras, que promovem a saciedade e diminuem a fome. Além disso, a fruta tem um baixo teor calórico, com cerca de 80 calorias em 100 gramas.

Por fim, o sapoti é considerado um alimento com um índice glicêmico baixo, o que evita picos de açúcar no sangue e o risco de compulsões alimentares.

Riscos e contraindicações

O sapoti é um alimento considerado seguro para a maioria das pessoas. Raramente, alguns indivíduos podem ter alergia e, nesses casos, não devem consumir a fruta.

Além disso, o consumo excessivo pode provocar diarreia, devido ao seu alto teor de fibras.

Quantidade recomendada e como consumir

Não há uma quantidade recomendada específica, mas é importante incluir uma porção de frutas variadas na dieta todos os dias.

De forma geral, é possível consumir até duas unidades médias diariamente, o que equivale a cerca de 200 gramas.

O sapoti pode ser consumido fresco em saladas de frutas. Também é ingrediente de sucos, smoothies, molhos e doces, como sorvetes, tortas, geleias e bolos.

Fonte: Daniel Magnoni, nutrólogo na Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.