Por menos de R$ 40, este aspirador promete limpar carros, estofados e mais

Para quem gosta de manter o carro sempre limpinho, sem poeira, nem migalhas de comida, este "achadinho" pode ajudar: o Aspirador de Pó Portátil, da marca Karlak, consegue remover sujeiras de lugares de difícil acesso, como cantos do estofado e pequenas frestas do painel e de outros compartimentos.

Outra vantagem são os três bocais de sucção, que podem ser substituídos para outras funções, como inflar colchões e piscinas plásticas. Na Amazon, parceira do UOL, sai por R$ 38.

O que esse aspirador tem de bom?

Pequeno e portátil, mede 16,5 centímetros de comprimento e pesa apenas 260 gramas;

Promete grande poder de sucção, apesar do tamanho;

Vem com 3 bocais de sucção: amplo, com escova e para inflar;

Tem operação de baixo ruído, de menos de 70 decibéis;

Bateria com duração de 40 minutos;

Com filtro reutilizável e lavável.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o Aspirador de Pó Portátil, da marca Karlak, teve mais de mil avaliações e mais de 700 compras só no mês passado . Veja algumas opiniões.

É bem ágil e leve. Atende muito bem para serviço rápido e prático. Cyntia Maria

Gostei da praticidade do aparelho. Muito bom para a minha necessidade, que é a limpeza da mesa de trabalho, aspirando apenas pó, partículas de plástico e resina. Gilson Lopez Valente

O aspirador é muito bom. Consegui aspirar meu carro inteiro com a carga da bateria. A aspiração é eficaz. Serve para pequenos trabalhos (teclado, cantinhos, coisa mais leve). Ariel

Pelo preço, entrega o que promete. É para aspirar coisas leves, mas consigo puxar os pelos da minha cachorra do sofá. Então é muito útil. Pati

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com o barulho do aspirador; outros reclamam de seu potencial de sucção.

Produto barulhento, não aspira nada a não ser papel picado. Não enche nem bexiga quanto menos uma bola. Decio

Tem um poder de sucção sofrível, não vale a pena. Odilon Ribeiro da Silva Junior

Não consegue nem puxar sujeira do teclado; sofre com migalhas de pão, pedaços de papel e outros itens.[...]. Guilherme Meurer Brandalise

