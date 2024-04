Appy: Estimativa de alíquota do IVA é entre 25,7% e 27,3%, a média é 26,5%

O secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, disse que a estimativa de alíquota do IVA (imposto agregado a ser criado com a reforma) é entre 25,7% e 27,3%, a média é 26,5%.

"Isso é o que a simulação indica", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que concedeu entrevista coletiva após entregar o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo Haddad, "a previsão de alíquota do IVA é a mesma do último estudo que encaminhamos". O ministro da Fazenda disse, ainda, que a alíquota depende das exceções e do sistema de digitalização da reforma.

O ministro e o secretário não entraram em detalhes sobre o assunto e limitaram-se a dizer que o texto do primeiro projeto de regulamentação da reforma será esmiuçado em entrevista coletiva na Fazenda nesta quinta. Haddad disse, ainda, que texto do projeto da regulamentação da reforma tributária vai entrar sistema da Câmara ainda nesta quarta-feira, 24.