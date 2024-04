Tive diarreia por dias; o que fazer para recompor a flora intestinal?

Tanto durante a crise de diarreia como depois é importante se manter bastante hidratado, com a ingestão de líquidos como água potável, água de coco e bebidas que tenham eletrólitos. Além disso, probióticos podem ajudar a recompor a flora intestinal nesse período.

Os probióticos são microrganismos vivos e estão presentes naturalmente no intestino ou podem ser incorporados a alimentos fermentados e não fermentados como kefir, iogurtes e outros laticínios, como o famoso leite fermentado. Também são vendidos como suplementos na forma de cápsulas, comprimidos, pós e fórmulas líquidas.

O tratamento para diarreia ou disbiose costuma durar entre quatro e 12 semanas. Não há evidências científicas apontando a necessidade de uma suplementação permanente.

Também é importante ficar atento à alimentação. Nesse período, é importante evitar:

alimentos de digestão mais difícil;

alimentos mais gordurosos;

muita fritura;

carnes de porco;

maionese;

bebidas alcoólicas.

No entanto, a dieta pode, e deve, contar alimentos de fácil digestão, como arroz, batata, sopa, fruta, que pode ser banana.

O que causa diarreia e quando se preocupar

A diarreia aguda é caracterizada pela eliminação de fezes de consistência amolecida ou líquida, por pelo menos três vezes num período de 24 horas, e que tem duração de até duas semanas.

O problema pode ser provocado por vários fatores, desde infecciosos, virais ou até mesmo bacterianos.

A atenção deve ficar redobrada se junto com a diarreia tiver febre, assim como a presença de muco ou sangue nas fezes. Nesses casos, é importante buscar ajuda médica.

Durante o período de diarreia aguda, o estômago e o intestino podem sofrer a destruição do epitélio, que é a mucosa mais superficial desses órgãos. Isso porque, quando um agente infeccioso entra no epitélio, ocorre um processo inflamatório. Imediatamente, nosso organismo vai tentar se defender contra aquele agente infeccioso. Por isso, muitas vezes, esse quadro pode causar fraqueza e indisposição.

É necessário seguir o tratamento mencionado à risca. Você perceberá que a terapia está dando certo se o número de episódios de diarreia diminuir ao longo dos dias. Você irá se sentir mais disposto e as fezes voltarão, aos poucos, à consistência macia e com formato mais alongado.

Fontes: Livia Caprara Lionço, gastroenterologista do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre; Tarciana Costa, gastroenterologista do HULW-UFPB (Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba) ligado a Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Ticiana Rolim, gastroenterologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza).

