Testamos a air fryer que assa frango inteiro no rolete; veja como foi

Ao que tudo indica, a mais nova sensação no mundo dos eletrodomésticos é a air fryer estilo forno. Além do tradicional "fritar" sem óleo, modelos desse tipo permitem preparar alimentos de maneiras mais variadas.

É o caso da Oven Experience por Rita Lobo, da Electrolux, testada pelo Guia de Compras UOL. Ela vem com um espeto giratório para fazer frango e outros assados, e também desidrata frutas.

O que ela tem de bom?

Para começar, ela é bem grande, com 12 litros de capacidade — uma air fryer "comum" tem uns 5. E o espaço pode ser usado de diferentes formas, com ajuda dos acessórios inclusos:

2 grelhas: para assar coisas sem empilhar, como pão de queijo, filé de peixe e frutas secas;

Cesto com alça removível: para fazer batatas fritas, asinhas e outros, como nas air fryers tradicionais;

Espeto giratório: para assar carnes inteiras e legumes maiores;

Pegador e bandeja coletora de gordura.

Eles podem ser combinados, por exemplo, com um preparo em uma grelha e outro no cesto ao mesmo tempo.

Cabe muito mais alimento do que em uma air fryer tradicional e de forma bem mais organizada. Assim, dá para fazer uma refeição inteira rapidamente. Essa versatilidade é interessante.

Acessórios da air fryer Oven Experience Imagem: Electrolux

Segundo a Electrolux, o modelo é "5 em 1", pois permite os seguintes modos de preparo: air fry, gratinar, reaquecer, desidratar e rotisserie.

Outra coisa legal é que, como a tampa é transparente e há iluminação interna, dá para acompanhar o preparo, como em um forno comum, sem necessidade de ficar abrindo a porta.

Além disso, o painel digital permite alterar tempo e temperatura rapidamente e com precisão, e oferece sete receitas pré-programadas com um só toque (legumes, batata frita, pão de queijo, bolo, peixe, frango e filé).

Assinada pela apresentadora e chef Rita Lobo, a air fryer é bem robusta e bonita, na cor bordô - também há a opção grafite. Ela ganha um ponto a mais pelo design bacana, visto que é um produto que costuma ficar sempre exposto na cozinha.

Air fryer Oven Experience é bem grandona Imagem: Electrolux

"Televisão de cachorro"

Vamos ao maior atrativo desta air fryer: o espeto giratório, que permite o chamado modo rotisserie, para grandes assados.

Basicamente, você precisa atravessar o espeto de metal pela carne (ou legume), prender com uma garra em cada ponta, e encaixá-lo na ranhura específica dentro da air fryer. O processo é um pouco cuidadoso mas simples.

Testei com um clássico da família brasileira, o frango de padaria, e o resultado foi digno de "televisão de cachorro" — de fato, a cachorrinha do meu irmão ficou atenta a todo o processo, atrás de alguns pedaços.

A pele ficou bem tostada, e a carne suculenta. Deu até para colocar umas batatinhas para cozinhar na gordura que caía. Levou cerca de uma hora para ficar pronto.

Também preparei uma couve-flor inteira e ficou delicioso. Apenas esfreguei azeite e uns temperinhos e, em cerca de 20 minutos, estava macio e crocante.

Há um "pegador" para o espeto, que é bem útil principalmente na hora de tirar o alimento — que vai estar muito quente e com gordura.

Frutas desidratadas

Outro recurso versátil do "forninho" é a possibilidade de desidratar frutas, o que não é possível na grande maioria das outras fritadeiras. Isso porque uma air fryer comum costuma oferecer temperaturas entre 80°C a 200°C. Mesmo no mínimo, a fruta provavelmente acabaria assada.

No modelo testado, dá para atingir 60°C, que é uma temperatura relativamente baixa. Então basta cortar frutas fininhas, colocar nas grelhas, selecionar o modo "desidratar" e deixar lá, de preferência virando no meio do processo (o aparelho vai apitar para lembrar que isso precisa ser feito).

Fiz com banana e abacaxi, para serem snacks saudáveis, e com limão e laranja, para colocar em chá e drinks. Todos ficaram ótimos. Em tese, daria para desidratar outros alimentos, por exemplo, fazer carne seca, mas eu não tentei.

Pontos de atenção

Destaco que, para fazer o frango, ele precisa ser pequeno. O menor que encontrei tinha cerca de 2 kg e ficou bem apertado, ocupando toda a extensão do espeto (que chegou a desencaixar duas vezes) e quase raspando nas bordas. Não era a situação ideal mas, conforme ele foi "murchando" ao ser assado, isso se resolveu.

De qualquer forma, o ideal é usar uma ave de no máximo 1,5 kg. Carnes mais cilíndricas e compactas, como um lombo ou filé mignon suíno, também me parecem boas opções para o modo rotisserie.

Ressalto que fazer um assado dessa maneira gera bastante gordura, por isso é imprescindível usar a bandeja coletora. E, mesmo com ela, vai haver sujeira para limpar.

Outro detalhe que pode incomodar algumas pessoas é a alça removível do cesto — você precisa tirar para conseguir fechar a porta do aparelho e colocar de novo na hora de tirar, e isso é meio chatinho. Mas assim que peguei o jeito do encaixe foi bem simples. Outra opção é manusear com luvas para forno, sem usar a alça.

Para quem vale a pena?

Todas as receitas que preparei tiveram ótimo resultado. A Electrolux Oven Experience é uma air fryer versátil e potente, que deixa os alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro.

Admito que me encantou mais a possibilidade de fazer frutas secas do que um frango inteiro. Mas isso porque não sou uma pessoa carnívora e moro sozinha. Para quem tem uma família maior ou gosta muito de fazer carnes, se torna uma opção ainda mais interessante.

De qualquer forma, como o valor não é tão acima do de uma air fryer tradicional (e ela tem um volume bem maior e vários acessórios), acredito que essa versatilidade justifique a compra para bastante gente. Eu teria uma facilmente.

Só é preciso ter espaço disponível na bancada: ela mede 32 cm de largura, 40 cm de altura e 37 cm de profundidade.

