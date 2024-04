Sua mãe curte cozinhar? Confira dicas de presentes para sua chef favorita

Sua mãe adora dar uma de chef? Então, um acessório ou equipamento bacana de cozinha pode ser uma ótima opção de presente neste Dia das Mães.

Para ajudar você a fazer a melhor escolha, o Guia de Compras UOL organizou uma seleção com os produtos ideais para sua mãe se aventurar e criar novas receitas. Todos eles estão disponíveis na Amazon, parceira do UOL, e contam com boas avaliações de consumidores. Confira:

Inclui 4 facas (legumes, churrasco, cozinha e carne), uma tesoura e uma base de madeira;

Lâminas de aço inox com tratamento térmico, que dá maior durabilidade ao fio;

Cabos de polipropileno com proteção antimicrobiana.

Tela sensível ao toque;

7 predefinições: petiscos congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e até mesmo vegetais grelhados;

Timer e desligamento automático;

Ideal para refeições para até 3 pessoas.

Com potência de 700 W, pode ser usada para fazer vários tipos de massas, pães, cremes, chantilly e claras em neve;

Tem movimento planetário, que garante mais rapidez e homogeneidade à mistura, além de aumentar o volume da massa;

Vem com 3 tipos de batedores;

Possui 12 velocidades;

Tigela com capacidade de 4,5 litros.

Feitos com aço inoxidável;

Possuem rotor de cerâmica resistente à ferrugem e à corrosão;

Permitem ajuste de espessura de moagem;

São elétricos e funcionam com pilhas: basta tocar no botão superior para moer.

Inclui: panelas com tampa 1,25l e 1,55l, caçarolas com tampa 2,55l e 4,55l, frigideiras 0,2l e 0,6l, grill e fervedor;

Pode ser usado em fogões a gás e elétricos ou vitrocerâmicos;

Estrutura de alumínio e cerâmica antiaderente;

Tampa de vidro com saída para vapor.

Inclui 5 tipos de utensílios e pote de inox para mantê-los próximos na hora de cozinhar;

Cabos de aço inox e pontas de nylon seguras para panelas antiaderentes e resistentes ao calor até 204 graus;

Vão na lava louças.

De alumínio com revestimento interno e externo antiaderente;

Espessura de 1,4 milímetros, que proporciona cozimento rápido e uniforme;

Cabo antitérmico;

Não gruda;

Livre de PFOA.

Potência total de 8.400W: um queimador ultrarrápido, um queimador rápido e dois queimadores semirrápidos;

Mesa de vidro temperado;

Acendimento automático;

Botões removíveis para facilitar a limpeza e evitar o acúmulo de gordura.

12 velocidades;

Com 6 lâminas removíveis;

Potência de 1200W;

Jarra com capacidade de 3 litros e feita de material inquebrável (o mesmo das janelas de aviões), que suporta conteúdos quentes e gelados.

Capacidade de 1,5 litro;

Visor do nível de água;

Com sistema de desligamento automático;

Possui seletor de temperatura com diversas opções de bebidas, incluindo chás e chimarrão;

Conta com função que mantém a temperatura constante em 70°C.

Inclui processador, jarra de liquidificador e 8 acessórios (lâmina picadora, fatiador, ralador, palitador, espremedor, batedor, emulsificador e filtro);

Potência de 1000W;

2 velocidades e função turbo.

Feitas de aço inoxidável e com tampa plástica, podem ser usadas para preparar servir e conservar alimentos na geladeira;

3 tamanhos diferentes: 1,4 litro, 1,6 litro e 2 litros;

Com acabamento polido, que facilita a limpeza;

Podem ser usados no refrigerador e lavado na lava-louças.

Dimensões: 18 centímetros de largura x 25 centímetros de comprimento;

160 páginas;

Capa dura;

Tem bolsa plástica para guardar referências e anotações;

Inclui cartela com etiquetas adesivas.

Feito de aço inox e vidro;

Contém 12 frascos cromados com capacidade de 80 gramas cada;

Dimensões da estrutura principal giratória: 20 centímetros de altura; 19 centímetros de largura e 19 centímetros de profundidade.

Lâminas afiadas de aço inoxidável de grau cirúrgico, que ralam raspas de frutas e queijos;

Com alça de plástico sem BPA;

Lavável na lava-louças.

