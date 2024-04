'Sou persona non grata para extrema direita mundial', diz Lula

(ANSA) - BRASÍLIA, 23 APR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (23) que a extrema direita global quer acabar com ele e propôs uma aliança com mandatários democratas.

"Sou considerado persona non grata pela extrema direita mundial. Há quem diga que eu preciso ser destruído. Desde que voltei à presidência, isso gerou um otimismo nas relações internacionais que eu não conhecia", declarou Lula em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

O petista defendeu ainda o enfrentamento "a nível internacional" do crescimento "da extrema direita em suas matizes" e sugeriu a criação de uma articulação com o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.