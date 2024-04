Sistema financeiro do governo sofre com desvio; para que serve o Siafi?

O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) foi alvo de uma invasão neste mês, segundo o jornal Folha de S.Paulo. O Ministério da Fazenda negou a invasão hacker e disse que alguém utilizou o CPF e senha de um dos gestores para entrar no sistema e desviar valores. A Polícia Federal e a Abin vão investigar a denúncia.

Afinal, para que serve o Siafi?

O Siafi é usado para controlar o orçamento e patrimônio do Governo Federal. É por meio dele que são feitos os pagamentos direto da conta bancária da União, chamada de Conta Única, mantida pelo Banco Central.

O sistema foi implementado no fim da década de 1980. Foi uma forma de estabelecer um melhor controle dos gastos públicos, concentrando em apenas um sistema todos os gastos.

A princípio, apenas os órgãos ligados ao Poder Executivo utilizavam o sistema, mas com o passar dos anos, ele passou a ser parte da rotina do Legislativo e Judiciário também. Todas as entidades públicas ligadas a esses poderes, seja federal, estadual ou municipal, fazem uso do Siafi para receber as receitas (taxa de água, luz, telefone, entre outros) do Governo Federal. Lembrando que podem ser entidades diretas, como os Ministérios e Secretarias, ou entidades indiretas, como IBGE, BNDES, Banco do Brasil.

Empresas privadas até podem usar o sistema. Mas dependem de autorização da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão responsável pelo sistema.

Ou seja, pessoas físicas, de maneira geral, não utilizam o sistema e não devem ser afetadas com a invasão.

Como está a investigação?

De acordo com a GloboNews, as investigações preliminares mostraram que os criminosos tentaram desviar cerca de R$ 3,7 milhões. Ao menos a senha de três usuários foram utilizadas para tentar desviar o pagamento de aproximadamente 200 credores do governo.

Ainda segundo as investigações, outras 14 senhas também foram corrompidas. O Banco Central ainda avalia se uma parte do dinheiro foi transferido para o exterior.