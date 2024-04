Saúde bucal em dia: veja dicas e produtos para ir além da escovação

Uma boa saúde bucal se reflete em sorriso bonito, mas não é só isso. Cuidar do bem-estar dos dentes, gengivas, língua e mucosas pode evitar cáries, inflamações e até infecções sérias no corpo e além.

Um cuidado diário com os dentes e suas outras estruturas já é meio caminho andado para uma saúde bucal nota 10. Só que muita gente peca nessa rotina, realizando-a, mas não da melhor forma. Por isso, reunimos dicas e produtos para melhorar isso agora. Bora conferir?

Escova de dente: como usar do jeito certo

Não adianta só usar a escova de dentes antes de dormir e ao acordar: a escovação precisa acontecer de forma constante e correta. A começar pela escova escolhida: nada de cerdas muito duras, para que não machuque as gengivas e mucosas da boca. Mas nada mole demais, a ponto de não retirar bem as sujeiras.

Além disso, escolha uma com a cabeça pequena, para que você não tenha dificuldade de alcançar os dentes lá do fundo do boca, que são importantes para triturar os alimentos e acabam acumulando bastantes alimentos.

Outro ponto é não ficar escovando rápido demais. É preciso fazer uma escovação constante, de uns dois minutos, desorganizando o biofilme dental e com isso evitando que ele seja muito espesso. Sabe aquela camada grossinha acima dos dentes? Ela é quem queremos evitar.

E não esqueça de trocar sua escova a cada três meses, ou quando perceber que as cerdas não estão mais retinhas: isso significa que elas não estão limpando direitinho.

Cerdas interdentais que limpam entre os dentes.

Massageador de borracha que estimula as gengivas.

Ponta projetada para limpar áreas difíceis de alcançar.

Oferta para pacote com duas escovas macias.

Cerdas finas extra macias que prometem limpar a superfície dos dentes e ao longo da linha da gengiva.

Cabeça pequena e macia, para aumentar a possibilidade de manobra.

Para pessoas com dentes e gengivas sensíveis.

Escova elétrica: vale a pena?

Não há estudos significativos que mostrem que as escovas elétricas sejam melhores que as comuns, mas de fato elas tornam o processo mais prático.

Além disso, hoje o valor delas é mais acessível, o que permite que mais pessoas as adotem e vejam como se adaptam. Mas é importante lembrar de trocar seu refil periodicamente, como trocamos as escovas comuns, sempre que perceber que suas cerdas estão saindo do lugar.

Cabeça redonda.

Limpeza 2D (oscila e rotaciona), na qual o fabricante promete 8.800 movimentos por minuto na hora da limpeza.

Bateria recarregável. Dura até duas semanas, segundo a Oral-B.

Temporizador de dois minutos.

Cerdas verdes ficam amarelas para indicar quando é hora de trocar a cabeça.

Realiza 62 mil movimentos por minuto, o equivalente a um mês de escovação manual, segundo a fabricante.

Sensor de pressão que avisa quando ela está muito forte.

Timer de 30 segundos para avisar quando é hora de mudar a área de limpeza da boca.

Três modos de escovação: limpeza, clareamento e cuidado da gengiva.

Lembrete para a troca da cabeça da escova com o passar do uso.

Bateria para até 14 dias, de acordo com a empresa.

Fio dental: essencial para limpeza completa

Lembre-se que o fio dental chega nas faces do dente que a escova não alcança, por isso usá-lo é fundamental para uma limpeza completa. Isso ajuda a evitar acúmulo de placa bacteriana, que pode evoluir para doenças como a periodontite.

O problema de ficar muito tempo sem usar é que, com o tempo, a placa "endurece", se tornando tártaro, o que impede a passagem do fio e pede a limpeza com o dentista.

E não se preocupe, você não precisa usar o fio em todas as escovações: uma vez ao dia é suficiente e você pode fazê-lo durante os seus dois minutos dedicados a escovação.

Promete facilitar o uso devido às hastes.

Com dupla ação: na parte superior tem fio dental e a parte inferior da haste ajuda a remover sujeira.

Possui fita mais larga, ajudando a limpar regiões maiores.

Pode ser usada por pessoas com sensibilidade nos dentes e gengivas.

Tecnologia que expande o fio e ajuda no deslizamento.

Limpador ou raspador de língua: devo usar?

Limpar a língua também faz parte do processo de limpeza bucal. Isso porque ela acumula resíduos alimentares, células descamadas, muco da saliva e microorganismos, além da saburra, placa esbranquiçada e com textura pastosa. Isso tudo pode influenciar na saúde da região toda, além do seu hálito.

Existem por aí limpadores e raspadores linguais: enquanto o primeiro parece uma escovinha, o segundo é mais rígido e faz maior força. Ambos podem ser utilizados, mas é importante conversar com o seu dentista para entender a melhor forma.

Na hora de comprar, também tome cuidado: evite cerdas duras, para não se machucar, e tente pegar um tamanho menor, para ter espaço de manobra.

Com dupla função para higienização da língua.

Possui raspador de cerdas e escova para recolher resíduos que ficam na língua.

Feito de cobre 100% puro.

Promete remover mais bactérias da língua.

Enxaguantes: melhor sem álcool

Os enxaguantes também são aliados da saúde bucal, mas devem ser usados uma vez por dia, após escovação e fio dental.

É preciso observar bem a composição dele, evitando os que possuem álcool.

Antes de comprar, vale sempre bater um papo com seu dentista, para ver se você tem alguma necessidade especial.

Contém flúor.

Sem álcool na composição.

Oferta para o frasco com 1 litro. Disponível também na versão de 1,5 litro

Promete eliminar até 99% dos germes.

Sem álcool na composição.

Oferta para o frasco com 1 litro. Disponível também na versão de 250 ml.

Fonte: Gustavo Belligoli, cirurgião-dentista e especialista em Implantodontia, Ortodontia e Harmonização Orofacial.

* Com informações de matérias publicadas em 13/08/2022, 21/10/2022 e 18/03/2023.

