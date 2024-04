Pimenta critica imprensa e diz que Lula 'brincou' ao cobrar ministros

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula (PT) e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta (PT), reclamaram da repercussão sobre a fala do presidente a respeito de ministros e disse que a declaração interpretada como cobrança teria sido uma "brincadeira".

O que aconteceu

Pimenta afirmou que Lula usou "recurso de retórica". "Qualquer pessoa que estava lá percebeu que se tratava da forma generosa e carinhosa que o presidente Lula normalmente usa com as pessoas que ele quer bem", disse o chefe da Secom. Ele negou que a fala do presidente foi uma "reprimenda, crítica ou bronca".

Ele falou em "qualificar a relação do governo com a imprensa". "Para que possamos ter uma relação que valorize também aspectos importantes, tantos fatos importantes, relevantes e que ficaram secundarizados por conta de uma coisa que quem estava lá viu que foi uma brincadeira."

Acho curioso que em um evento tão curioso como o de ontem, em que foram feitos anúncios tão importantes, num momento em que o presidente Lula fez uma brincadeira (...).Ele fez uma brincadeira com o [ gAlckmin, com o Haddad, com o Rui e com o Wellington. Tantos anúncios importantes ficam secundarizados como se aquela brincadeira tivesse sido uma crítica, uma bronca.

Paulo Pimenta, ministro da Secom

"Tudo o que você falar pode virar uma manchete", disse Lula. "Se a gente não quiser a manchete negativa, a gente não tem que dar pretexto para que as pessoas façam as manchetes", afirmou o presidente.

Cobrança de Lula ocorreu durante o lançamento do programa Acredita, no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente disse que o PT tem poucos congressistas num universo de 513 deputados e 81 senadores. Por isso, cobrou que os ministros sejam mais atuantes.