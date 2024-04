Lula diz querer reunião com presidentes democratas para definir estratégia contra crescimento da extrema-direita

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que pretender organizar um encontro com chefes de governo de países dito democratas para definir uma atuação coordenada para fazer frente ao crescimento da extrema-direita.

"Estou querendo organizar com os chamados presidentes democratas para definir uma estratégia para enfrentar o crescimento da extrema-direita", afirmou ele em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

Para Lula, os setores de esquerda, progressistas e democráticos têm que se organizar em nível internacional para fazer esse tipo de enfrentamento.

O presidente afirmou, a título de exemplo, que os Estados Unidos eram o espelho fantástico da democracia e hoje há pessoas presas pela invasão ao Capitólio.

Lula não quis tecer comentários sobre a manifestação no último domingo no Rio de Janeiro com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)