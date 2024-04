Funcionário é baleado e tem cabeça decapitada em hospital de Fortaleza

Do UOL, São Paulo

Um funcionário foi morto a tiros e teve a cabeça decapitada em um ataque dentro de um hospital em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (23).

O que aconteceu

Homem invadiu local e atacou dois prestadores de serviços do setor de alimentação. Os funcionários terceirizados do hospital Instituto Doutor José Frota estavam na área de recebimento de cargas quando foram agredidos. Suspeito fugiu em seguida.

Um deles morreu no local. Ele teria sido atingido por tiros e teve a cabeça decepada. O outro foi socorrido pelas equipes de emergência e ainda não há informação sobre o estado de saúde dele. Vítimas não tiveram nomes e idades divulgados.

O suspeito pelo crime já foi identificado, mas ainda não foi preso. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou ao UOL que a polícia está trabalhando para capturá-lo. A principal linha de investigação sobre a motivação do homicídio aponta para crime passional. O caso está sendo investigado pela 4° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

A direção do Hospital disse estar prestando apoio às famílias das vítimas. Apesar do episódio, os atendimentos aos pacientes seguem normalmente. ''A situação está sendo acompanhada pelos órgãos de segurança, que está recebendo todo o apoio para as investigações.''