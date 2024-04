Belga tem condição que faz corpo produzir álcool sozinho; entenda o que é

Um belga de 40 anos conseguiu se livrar de uma condenação por dirigir embriagado diversas vezes ao conseguir provar que tem a "síndrome da autofermentação alcoólica", uma condição que faz com que o corpo produza álcool sozinho.

O acusado foi parado em uma blitz e submetido a um teste de bafômetro em abril de 2022, quando foi registrada uma taxa de 0,91 mg por litro de ar expirado. Um mês depois, novamente no volante de seu carro, ele foi submetido a outro exame que marcou 0,71 mg/l. Na Bélgica, o limite de álcool no organismo é de 0,22 mg/l.

O réu, um belga cuja identidade não foi revelada, conseguiu comprovar que é portador desta doença após o diagnóstico de três médicos no âmbito do procedimento judicial.

Para a absolvição, o tribunal de Bruges declarou que era um caso de "força maior". Segundo Anse Ghesquiere, a advogada do acusado, os cientistas consideram que a síndrome é raramente diagnosticada.

A existência da síndrome não é consenso na comunidade médica. De acordo com entrevista da médica Barbara Cordell à BBC News Mundo, nos últimos dois anos, ela recebeu entre 500 e 600 telefonemas de pessoas que dizem que sofrem com o quadro e mantém contato com cerca de 200 que foram diagnosticados.

"O fato de não haver muitos diagnósticos não implica que a condição não tenha sido documentada", explica Cordell, que recentemente escreveu um livro chamado "Meu intestino produz álcool".

O que é a síndrome?

A síndrome da autofermentação é uma condição que eleva os níveis de álcool no sangue e produz sintomas de embriaguez em pacientes, mesmo quando tiveram ingestão mínima ou nenhuma de álcool. E pode fazer com que eles não passem no teste do bafômetro.

Normalmente, a fermentação que eventualmente ocorre no intestino é removida antes que consiga entrar no fluxo sanguíneo, em um efeito conhecido como metabolismo de primeira passagem.

Alguém que tem a síndrome teria que produzir álcool em quantidade maior que aquela que pode ser removida na primeira passagem. Barry Logan, diretor executivo do Centro de Educação e Pesquisa em Ciência Forense da Filadélfia (EUA)

Segundo a advogada do belga, ele segue atualmente uma dieta especial com baixo teor de carboidratos, o que o ajuda a prevenir que a condição se desencadeie. O Ministério Público da Bélgica também exigiu que o acusado evite consumir álcool, segundo o canal local de TV VRT.

Um mecanismo indicado como subjacente à condição está relacionado aos desequilíbrios dos micróbios intestinais, que geram crescimento excessivo de certos micróbios que, posteriormente, sob condições específicas, fermentam uma refeição rica em carboidratos e álcool.

Recentemente, foi descoberta uma nova variação dessa condição —a síndrome de fermentação da bexiga— causada por desequilíbrios entre os micróbios que vivem na bexiga, produzindo álcool na urina, que antes era inexplicável. Esta variante da condição foi observada em pacientes com diabetes e, se descontrolada, gera açúcar na urina, que serve de alimento para os micróbios.

*Com informações de reportagens publicadas em novembro de 2022 e fevereiro de 2020