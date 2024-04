Carrefour Brasil registra vendas brutas de R$27,8 bi no 1º tri

(Reuters) - O Carrefour Brasil registrou vendas brutas de 27,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, considerando as vendas de gasolina, um aumento de 2,5% na comparação o mesmo período do ano passado, mostraram dados divulgados pelo grupo nesta terça-feira.

Já o Atacadão teve receita bruta de 19,3 bilhões de reais, 6,6% acima do registrado um ano antes, enquanto no segmento de varejo as vendas totalizaram 6,05 bilhões de reais (sem gasolina) e 6,9 bilhões de reais (com gasolina), quedas de 12,1% e 10,7% ano a ano, respectivamente.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)