Retarda envelhecimento da pele e reduz inflamações: os benefícios da babosa

O gel de babosa (também conhecido como aloe vera) é bastante usado em receitas caseiras para pele e cabelos. A planta pode proporcionar diversos benefícios à saúde devido às suas propriedades hidratantes e anti-inflamatórias.

Entretanto, ainda não há estudos que considerem seguro seu consumo via oral. A indicação é apenas usá-la de forma externa.

A seguir, veja detalhes sobre os benefícios do uso da babosa.

Benefícios da babosa

1. Faz bem para pele e cabelos

O gel de babosa ajuda na hidratação dos cabelos, melhorando os fios secos e quebradiços e diminuindo o frizz. Também contribui com o crescimento e reduz a queda. Em alguns casos, é eficaz contra a caspa.

Já na pele, a babosa é comumente usada em cremes, géis, séruns ou loções para o tratamento de feridas, pele seca e queimaduras (principalmente as solares).

De forma geral, o gel funciona como um hidratante natural que suaviza e hidrata a pele e acelera o processo de cicatrização.

2. Reduz inflamações

Por conter anti-inflamatórios, como a aloesina (flavonoide), pode reduzir a inflamação na pele e em outras partes do corpo.

3. Pode contribuir com a saúde bucal

Bocejos com gel de babosa podem trazer benefícios para algumas afecções bucais, principalmente aquelas provocadas por bactérias. No entanto, requer cautela na dosagem, pois em excesso pode causar irritação na mucosa bucal.

4. Retarda o envelhecimento

Por ter antioxidantes, como as vitamina C e E, betacaroteno, polifenóis (catequinas e flavonoides), a babosa ajuda a combater os danos causados pelos radicais livres, contribuindo para uma pele mais saudável e retardando o processo de envelhecimento.

Riscos e contraindicações

A babosa não é uma planta comumente consumida, apesar de apresentar muitas vitaminas e sais minerais. Em excesso, pode trazer riscos, como irritações gástricas e até interferir na absorção de algumas vitaminas.

Os profissionais consultados por VivaBem destacam que, até o momento no Brasil, existem apenas alguns estudos científicos que avaliaram a toxicidade do alimento sobre o processo de produção ou extração.

Ainda não existem evidências suficientes para concluir sobre a autorização de produtos à base de babosa em forma de uso oral.

Vale salientar que a babosa possui uma toxina, que deve ser retirada antes de ser aplicada na pele ou no cabelo.

Esses compostos tóxicos, quando consumidos em abundância, provocam efeitos colaterais gastrointestinais, como diarreia, cólicas abdominais e desconforto gastrointestinal.

Além disso, algumas pessoas podem ser sensíveis à babosa e experimentar irritação da pele ou reações alérgicas.

Por ter ação laxativa, a babosa não deve ser utilizada por gestantes e idosos que não apresentam constipação crônica. Já foi documentado que seu uso crônico pode trazer complicações para o fígado.

Para a utilização de gel de babosa, é importante consultar um profissional da área da saúde, pois há dificuldade de se estabelecer uma correta dosagem.

Fontes: Esther Palitot, dermatologista do HULW-UFPB/Ebserh (Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba); José Armando Júnior, farmacêutico e professor dos cursos de farmácia e nutrição do Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC); Débora Palos, nutricionista clínica do Hospital Nove de Julho.