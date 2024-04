Avião da Cimed sai da pista em pouso no interior do Rio Grande do Sul; veja vídeo

Um avião operado pela empresa farmacêutica Cimed, sofreu um acidente na tarde desta terça-feira, 23, em Erechim, no interior do Rio Grande do Sul. A aeronave de modelo Bombardier Learjet 45 saiu da pista de pouso e decolagem no aeroporto da cidade.

O local é administrado pela prefeitura do município que afirmou, em nota, que passageiros e tripulantes foram socorridos conscientes após o acidente. Segundo a prefeitura, os órgãos competentes foram acionados para investigar o caso.

João Adibe Marques, presidente da empresa, foi às redes sociais após o ocorrido. Em um comunicado, o empresário comunicou a ocorrência afirmando que "todos os passageiros e tripulantes passam bem e em segurança" .

O número de pessoas que estavam a bordo não foi divulgado. A matrícula PPDYB junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), indica ser possível transportar até 13 pessoas, 11 passageiros e dois tripulantes. Horas antes do ocorrido o empresário chegou a publicar vídeos dentro e fora do jato que está em situação regular com os órgãos de aviação.