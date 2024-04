Ativistas climáticos são condenados na Alemanha por pintarem Portão de Brandemburgo

Por Riham Alkousaa

BERLIM (Reuters) - Um tribunal alemão condenou nesta terça-feira a oito meses de prisão, com uma sentença suspensa, três ativistas climáticos que pintaram as colunas do Portão de Brandemburgo de Berlim com tinta laranja, em setembro, para exigir o fim do uso de combustíveis fósseis até 2030.

Eles são apoiadores do grupo ativista climático “Last Generation”, que chegou às manchetes na Alemanha após centenas de manifestantes se colarem ao asfalto para bloquear estradas.

Os réus, entre 22 e 64 anos, admitiram seu envolvimento e disseram que o motivo foi um protesto contra a política climática do governo federal, segundo um comunicado da Corte Distrital de Tiergarten, em Berlim.

As sentenças de prisão foram suspensas por dois anos, mas podem ser aplicadas se os réus cometerem novas ofensas.

“Essa suspensão de dois anos da sentença basicamente significa que essas pessoas não podem mais ser politicamente ativas sem serem presas”, afirmou Mirjam Hermann, advogada da Support for Active Civil Society (RAZ), à Reuters.

Os advogados de defesa afirmaram que recorrerão do veredito que, segundo eles, foi inadequado para um caso de desobediência civil.

Ao avaliar a punição, o tribunal disse que levou em consideração o fato de um monumento nacional ter sido danificado por causa do incidente, além dos danos financeiros.

(Reportagem de Riham Alkousaa)