50 km rodados: testei o Olympikus Corre 3 por três semanas e conto como foi

Sempre pratiquei algum tipo de atividade física, mas nunca gostei da corrida e dava uma desculpa toda vez que alguém me convidava para correr. No começo das tentativas, não conseguia passar do primeiro km, por ficar muito ofegante e com o coração acelerado. Mas o que mais me impedia de percorrer maiores distâncias era a famosa canelite — que hoje vejo que era causada pelo uso do tênis errado para o esporte.

Depois de ver vários amigos apaixonados, resolvi dar mais uma chance para a corrida, agora com o tênis certo para uma iniciante. Decidi testar o bem avaliado Olympikus Corre 3 e, em cerca de três semanas, já foram mais de 50 km rodados.

O que eu gostei:

Peso: ele é bem leve e, comparando ao tênis que eu usava antes (um Nike Revolution 6), cheguei a me assustar no primeiro uso. É como correr sem perceber que está de tênis.

Conforto: por ser feito de um tecido de malha fina ele é bem respirável, o que é ótimo para quem corre em locais quentes, como o Rio de Janeiro. No fim da corrida, não ficava com aquela sensação dos pés muito suados e quentes. Além disso, ele não aperta muito o pé nem dos lados e nem na parte superior, o que para mim era algo muito importante, já que a corrida já era um desafio, com dor então.

Performance: como sou corredora iniciante — corro no máximo 7 km por vez — ainda não consigo avaliar como ele se sai em longas distâncias, mas para o meu objetivo, ele surpreendeu. O amortecimento era muito bom, tanto na esteira quando no asfalto, e o retorno de energia foi bem superior ao meu tênis anterior. Era como se o tênis me ajudasse a ir mais para frente, principalmente na esteira. Me senti muito mais rápida que antes e só com ele consegui diminuir meu tempo nos 5 quilômetros.

Design: as cores do Corre 3 são um show a parte. São cerca de nove opções para escolher, desde o básico preto e branco até com tons em neon. No meu caso a roupa de corrida era bem básica, pois o acessório principal acabava sendo o tênis.

Furo extra Olympikus Corre 3 Imagem: Ana Carolina Cardoso/UOL

Estabilidade: como testei o tênis na esteira, no asfalto e na grama, consegui perceber o quanto a estabilidade dele me ajudou. Por estar começando a correr, minha passada ainda não é das melhores, então ele me passou muita segurança e fiquei mais tranquila em relação a torções durante o percurso. Além disso, ele conta com aquele furo extra, mais próximo do tornozelo, o que da mais estabilidade e firmeza na pisada.

Versatilidade: Apesar de não ter conseguido colocar em prática ainda, muitos amigos que usam o Corre 3 afirmam que ele é um bom tênis para diversos tipos de treinos, desde os mais longos até para caminhadas. Alguns dias cheguei a testar ele em caminhadas mais longas, e o resultado foi positivo: zero dor no final.

Em um saldo geral, indico o modelo tanto para corredores iniciantes quanto para corredores mais experientes, que querem um tênis mais em conta para treinos diários.

Pontos de atenção

Como muitas vezes a corrida não era o meu único treino do dia, acabei usando o Corre 3 durante a musculação. Mesmo sabendo que esse não era o objetivo dele, resolvi experimentar a estabilidade para a série de pernas e vi que ele não era a melhor opção dentre outros tênis no mercado.



Por ser um calçado com solado pensado para corrida, não é muito estável em alguns aparelhos. Neste caso, indico usar um tênis mais reto e deixar o Corre 3 para corridas e caminhadas.

Outro ponto que vale destaque é o preço. Ele não é dos mais baratos, mas em relação ao que ele entrega em comparação a outros da mesma categoria (e até mais caros) no mercado, considero que vale o investimento se você estiver buscando melhorar na corrida. Nesses 50 km percorridos, não senti um desgaste muito grande da sola, o que me indica que é um tênis mais durável.

Corre 3 para treinos mais longos e provas de corrida

Para ter uma visão um pouco mais avançada da performance do Corre 3, conversamos com Cesar Candido dos Santos, editor-chefe do VivaBem.

O Olympikus Corre 3 foi o tênis que mais usei nos últimos 12 meses. Rodei cerca de 100 km com o calçado e fiz todos os tipos de treinos com ele (longos, intervalados, rodagens leves na grama), além de provas de 5 km e 10 km.

O que achei?

O que mais me agrada no modelo é que ele tem a forma larga e seu cabedal (parte de cima do tênis) é de uma malha fina e leve, muito confortável. Tenho o arco do pé alto e não me dou tão bem com calçados com compressão no cabedal, pois eles pressionam o peito do pé e incomodam um pouco. Com o Corre 3 nunca tive esse problema, o pé fica bem livre dentro do tênis e o calçado é muito confortável.

Mas nem tudo é perfeito. Costumo correr na grama/terra e um problema (nada grave) do cabedal fino e com tramas abertas é que fica mais fácil entrar pedrinhas, sujeira e água no tênis. Mesmo quando não chove, é comum eu terminar os treinos com a meia molhada — por causa do orvalho na grama — e suja de lama. Não custa lembrar que o Corre 3 foi projetado para ser usado no asfalto e quem corre nesse tipo de piso dificilmente terá problema parecido.

Amortecimento um pouco mais 'duro'

O Olympikus Corre 3 não é um tênis com amortecimento "supermacio". Isso não é um problema, depende muito do gosto de cada corredor. Eu sempre preferi tênis um pouco mais duro, por isso o modelo me agrada. Calçados assim têm um melhor retorno de energia — ao bater no chão, o pé sobe rapidamente. O tênis não absorve tanto impacto, mas também não deixa a sensação de a passada estar um pouco mais lenta.

Outro ponto positivo do tênis é ser bastante estável. Isso é importante para mim (e para qualquer corredor), que faço muitos treinos na grama. Além de ser irregular, o terreno natural esconde buracos, pedras, galhos e outras coisas que podem causar torções.

Para quem indico?

Considero o Corre 3 um modelo versátil, que dá para usar em qualquer tipo de treino e terreno: asfalto, esteira, grama e terra batida (não trilha). O modelo tem características que podem atender a corredores de todos os níveis. Desde os que estão começando a treinar e não estão muito acima do peso (que geralmente precisam de um amortecimento mais macio) até os atletas mais experientes.

Pensando nos corredores mais avançados, eu sinto que faria tranquilamente uma meia maratona com o Corre 3. Uma maratona já não sei. Precisaria testar nos longões. Gosto de enfatizar que tênis é algo muito individual. O que me agrada pode não agradar você. A única forma de encontrar o calçado ideal é correr por aí com ele nos pés.

