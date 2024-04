V.Tal concede financiamento de R$758,5 mi para Oi

SÃO PAULO (Reuters) - A operadora de rede de fibra óptica V.Tal afirmou nesta segunda-feira que assinou acordo para conceder à Oi empréstimo de 758,5 milhões de reais, com vencimento em 2027, segundo termos do plano da segunda recuperação judicial da companhia antes considerada como uma campeã nacional.

O empréstimo da V.Tal, que é controlada por fundos do BTG Pactual, será concedido na modalidade "debtor in possession" e terá garantias reais e "fidejussórias", afirmou a empresa em fato relevante ao mercado.

Além do empréstimo, a V.Tal disse que acertou acordos com alguns credores da Oi sobre eventual participação em uma segunda rodada de leilão de ativos da companhia que está em recuperação judicial desde 2016.

"A eventual participação da proponente (V.Tal ou afiliada) no processo competitivo para a aquisição da UPI ClientCo ocorrerá somente caso seja infrutífera a primeira rodada do procedimento para alienação da UPI ClientCo", afirmou a empresa no fato relevante.

A Oi anunciou na sexta-feira que assembleia de credores aprovou plano de recuperação judicial da empresa. A companhia havia informado em fevereiro que o plano incluía a captação de um empréstimo "superprioritário" em reais equivalente a 650 milhões de dólares e venda de participações em empresas incluindo a companhia de fibra ótica V.tal.

(Por Alberto Alerigi Jr.)