Volatilidade do real caiu muito, mas continua elevada, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que a volatilidade do real caiu muito, mas continua elevada, em comentário após a moeda ter sofrido perdas expressivas ante o dólar na semana passada.

Em discurso durante cerimônia de lançamento do Programa Acredita, em Brasília, Haddad afirmou que o governo incluiu na iniciativa uma espécie de seguro que coíbe as variações abruptas do câmbio para investimentos verdes.

(Por Lisandra Paraguassu)