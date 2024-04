Vale a pena dar a 'Alexa' no Dia das Mães? 6 funções que ela pode gostar

O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe o que dar de presente para a sua? Uma opção são os alto-falantes inteligentes da linha Echo, da Amazon.

Conhecidos popularmente como Alexa — que, na verdade, é o nome da assistente virtual que os equipa —, esses aparelhos são versáteis e podem ser usados para diversas funções.

Abaixo listamos seis razões para você dar uma "Alexa" para a sua mãe:

1 - Sem esquecimentos

Se a sua mãe faz o tipo esquecida, isso pode melhorar com um dispositivo Echo. Nele, é possível programar alarmes apenas com comando de voz. Quem quiser ir além pode vincular calendários ao aplicativo Alexa do smartphone e, assim, ser lembrado de compromissos com antecedência.

2 - Controlar dispositivos inteligentes

Uma função bastante usada dos dispositivos Echo é a possibilidade de controlar dispositivos inteligentes da casa e outros eletroeletrônicos. Assim, é possível acender e apagar luzes por comandos de voz ou programar o seu funcionamento. E se você tiver irmãos menores, sua mãe vai adorar saber que pode programar um horário para desligar a TV automaticamente e mandar todo mundo para a cama.

3 - Música a qualquer momento

Outra função popular dos dispositivos Echo é a de caixa de som. Com isso, sua mãe poderá ouvir música a qualquer hora e com boa qualidade, bastando um comando de voz. E, se ela tiver mais de um Echo, pode sincronizar os aparelhos para que eles sejam capazes de sonorizar a casa como um todo.

4 - Força na cozinha

Ainda que cozinhar não seja algo que encanta todo mundo, se a sua mãe curtir essa atividade, terá no dispositivo Echo um belo ajudante. Ele permite desde programar timers até ajudar com receitas, tirar dúvidas sobre o preparo de alimentos e mais. Além disso, é possível programar listas de compras e evitar que falte qualquer ingrediente na hora que ela mais precisar.

5 - Vocês podem matar a saudade

Se sua mãe e você tiverem dispositivos Echo em suas casas, poderão usá-los para fazer chamadas e matar as saudades. É uma solução que, muitas vezes, supera o uso do smartphone, uma vez que vocês não precisarão segurar nenhum aparelho para ouvir e serem ouvidos.

6 - Videochamadas e monitoramento de ambiente

Com os dispositivos Echo Show, sua mãe pode ter uma outra vantagem. Eles contam com uma telinha, o que os tornam úteis para assistir vídeos. Mas essa característica também pode ser usada em outras funções, como fazer videochamadas ou, ainda, serem usados para monitorar ambientes.

Agora que você já sabe como os dispositivos Echo podem ser úteis para a sua mãe, veja algumas sugestões de modelos:

Com formato de meia esfera.

É compacto e ideal para ambientes menores.

Modelo mais recente da bolinha Echo Dot.

Tem um som mais potente e vibrante.

Com os recursos da Echo Dot 5ª geração e um display em LED.

Além de exibir horas e alarmes, também mostra temperatura e informações das músicas.

Ainda que ele possa parecer um Echo Dot convencional, esse modelo é bem maior.

As principais funções permanecem, mas o seu atrativo é o sistema de alto-falantes.

Oferece agudos altos, médios dinâmicos e graves profundos, com um som de alta qualidade e adaptável ao ambiente.

Display de 5,5 polegadas.

Câmera integrada de 2 MP para fazer chamadas, monitorar a casa e mais.

Tem graves duas vezes mais potentes e som mais nítido.

Tela inteligente HD, com 8 polegadas.

Câmera de 13 MP com enquadramento automático para chamadas e outras funções.

Display de 10,1 polegadas com movimento.

Alto-falante com som direcional premium e de qualidade.

Câmera de 13 MP, com enquadramento e movimento automáticos.

Display Full HD de 15,6 polegadas.

Tem controle remoto com Alexa por voz, para pesquisar conteúdos facilmente.

Também possui câmera integrada, que pode ser usada para monitorar casa, etc.

