Udinese demite Cioffi e contrata Cannavaro como substituto

UDINE, 22 ABR (ANSA) - Faltando apenas seis rodadas para acabar a Série A da Itália, a Udinese demitiu o técnico Gabriele Cioffi e contratou Fabio Cannavaro, campeão mundial em 2006, para tentar evitar a queda do clube.

Na 17ª posição, os bianconeri foram derrotados pelo Hellas Verona na rodada anterior e só não estão na zona do rebaixamento graças ao saldo de gol mais positivo em relação ao Frosinone.

O time friulano não faz um campeonato tão consistente, tanto que a decisão inicial de demitir Andrea Sottil não trouxe resultados satisfatórios, com seu substituto Cioffi também não conseguindo encontrar um bom ritmo.

A diretoria entregou o futuro da Udinese nas mãos do ex-zagueiro do Real Madrid, mas a missão não vai ser simples, pois o clube acumula somente quatro triunfos, dois a mais do que a lanterna Salernitana, e impressionantes 16 empates.

Cannavaro permanecerá no banco de reservas por cinco partidas e meia, levando em conta os 20 minutos restantes do duelo contra a Roma, interrompida após Evan Ndicka ter passado mal.

O Bola de Ouro de 2006, que passou recentemente pelo Benevento, terá o próprio irmão, Paolo, como auxiliar, além de Giampiero Pinzi, um dos maiores ídolos da Udinese, integrando sua comissão técnica. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.