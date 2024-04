TIM Music Rio 2024 terá Djavan, Iza, Gloria Groove e Preta Gil

SÃO PAULO, 22 ABR (ANSA) - A TIM anunciou a terceira edição do maior festival gratuito de música do país, o TIM Music Rio, que em 2024 será realizado em dois finais de semana, nos dias 25 e 26 de maio e 1º e 2 de junho.

Na localização privilegiada do posto 4 da praia de Copacabana, se apresentarão Djavan (em seu primeiro show no icônico local), Iza, Gloria Groove, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Rael, Preta Gil e Thiago Pantaleão; além de Diogo Nogueira, Marvvila e Roberta Sá em uma homenagem à "madrinha" do samba Beth Carvalho.

"O TIM Music Rio representa nosso compromisso de levar música de qualidade para todas as pessoas. Só uma marca como a TIM poderia realizar um festival tão grandioso, diverso e 100% gratuito para o público. A nossa plataforma de música também é uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais dos consumidores e destacar nossa tecnologia e conectividade que potencializam a experiência em grandes eventos", explicou Fabio Avellar, vice-presidente de Receitas da TIM.

Rafaello Ramundo, sócio diretor da Novo Traço e diretor artístico do evento, destacou o desafio de proporcionar experiências inesquecíveis: "Vamos ocupar mais uma vez as areias de Copacabana com um evento cuja marca principal é a diversidade. Escalamos artistas dos mais diferentes ritmospara garantir entretenimento para todos os públicos, e, assim, promover um grande encontro de gerações. Tudo com o máximo de qualidade que o entretenimento deve ter, com total segurança e organização".

O festival é feito através da da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, sempre entre 16h e 20h. (ANSA).

