Sem conseguir desligar pancadão, PM dirige carro apreendido ao som de funk

Um policial foi flagrado circulando em São Paulo guiando um carro, que aparenta ser uma Hyundai Tucson modificada, ao som de um funk com letra de teor explicito. A música alta fazia referências sexuais, enquanto o veículo - que havia sido apreendido pouco antes - era escoltado por uma outra viatura.

Simplesmente, o policial não conseguiu desligar a música após a abordagem e teve que guiar desta maneira até seu destino.

Por que é ilegal

Desde outubro de 2016, a resolução 958/22 (anteriormente 624/16) do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) diz que agentes de trânsito estão livres para autuarem motoristas que estiverem trafegando com o som do carro em voluma excessivo.

Isso eliminou a necessidade da utilização de um decibelímetro a 7 metros de distância para comprovar que o arro passava dos 80 decibéis regulamentares. A infração gera multa e cinco pontos na CNH.

Confira o vídeo:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.