Russos em regiões inundadas reclamam de lentidão em compensação do governo

Por Lucy Papachristou

LONDRES (Reuters) - Os russos que vivem em áreas atingidas por enchentes têm recorrido às redes sociais para reclamar que as autoridades locais estão fazendo muito pouco para compensá-los pela perda de suas propriedades, quase três semanas depois que muitos fugiram de suas casas.

A região dos Urais, na Rússia, e o norte do Cazaquistão estão sofrendo as piores enchentes de sua história recente, à medida que o derretimento rápido da neve e as chuvas fortes têm inchado vários grandes rios na Europa e na Ásia.

Centenas de milhares de pessoas foram retiradas depois que os rios romperam as barragens e inundaram cidades, enquanto as refinarias de petróleo e os poços de gás natural na Rússia estão sofrendo interrupções.

Quando as águas das enchentes atingiram a região de Oremburgo no início de abril, o governador Denis Pasler dobrou os pagamentos únicos às vítimas das enchentes para a faixa de 20.000 a 100.000 rublos (200 a 1.000 dólares) por pessoa, informou a mídia estatal.

Ele disse na semana passada que cerca de 30.000 pessoas haviam recebido a indenização e que outras 30.000 receberiam pagamentos em breve, informou a agência de notícias Tass.

No entanto, com suas casas destruídas ou gravemente danificadas, muitos moradores locais dizem que a compensação é muito pequena. Alguns reclamam que ainda não receberam os pagamentos, semanas depois que as enchentes os deixaram desabrigados.

Em um vídeo que circula amplamente, uma mulher que disse ser viúva de um soldado russo morto na Ucrânia gritou palavrões para o prefeito de Orsk - uma das cidades inundadas - quando ele visitava seu vilarejo.

"Por que meu marido morreu? Para cobrir sua bunda aqui?", gritou a mulher não identificada para o prefeito Vasily Kozupitsa. "Tenha consciência! O senhor está de camisa branca, e estamos andando por aí há duas semanas sem dinheiro, sem nada."

Na plataforma VKontakte, muitas pessoas aplaudiram a mulher e se juntaram a ela para culpar o prefeito pelos atrasos, dizendo que eles também ainda não tinham recebido assistência.

Os moradores de Orsk disseram que as autoridades estavam fazendo um bom trabalho para fornecer água potável e avaliar os danos, mas que a indenização oferecida era insuficiente.

Em Oremburgo, a capital administrativa regional a cerca de 250 km a oeste de Orsk, os habitantes locais disseram que estavam lutando para receber os pagamentos após a inundação catastrófica.

Teya, uma dona de casa do vilarejo de Dvoryanskiy, disse nesta segunda-feira que esperou quase duas semanas pelo pagamento de 20.000 rublos.

A mulher de 29 anos, que pediu que seu sobrenome não fosse divulgado, fugiu de casa há duas semanas com o marido e os filhos, de quatro e sete anos, depois que as águas das enchentes subiram mais de 50 cm. Eles agora estão morando com parentes.

"É terrível", disse ela à Reuters em uma mensagem. "Não sabemos o que esperar".