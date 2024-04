Ronaldo Caiado, sobre ausência em ato de Bolsonaro: 'Não teve falta alguma'

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), minimizou a importância da sua ausência na manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, ontem. "Não teve falta alguma", disse Caiado, quando indagado por jornalistas sobre o tema após ter participado de painel em evento organizado pelo grupo Esfera Brasil, em São Paulo.

"Você deve estar presente nos momentos mais difíceis, aí é que você conhece os colegas e os amigos. No momento mais difícil, em São Paulo, em que ele precisava de respaldo político, eu estava aqui", disse. "Ontem foi um evento como em tantos outros Estados. Todos nós temos nossa agenda no nosso Estado. Nem eu, nem o governador de São Paulo Tarcísio, nem o governador de Minas Zema, que estavam no anterior, estivemos lá."

Indagado sobre planos para 2026, Caiado disse nunca ter escondido sua vontade de concorrer à Presidência da República. "Eu e meu partido, o União Brasil, quando chegar a hora certa vou colocar meu nome para debate, para apreciação e, tendo o aval do partido, vou buscar alianças e, se puder, vai ser uma honra enorme para mim poder discutir e debater uma eleição em 2026", afirmou.