Randon tem queda de 10% na receita de março sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de implementos rodoviários Randon teve receita líquida de 941 milhões de reais em março, queda de 9,9% sobre o faturamento de um ano antes, segundo comunicado ao mercado nesta segunda-feira.

No acumulado do primeiro trimestre, a Randon teve receita líquida consolidada de 2,54 bilhões de reais, recuo de 4,5% na comparação com os três primeiros meses de 2023.

(Por Alberto Alerigi Jr.)